İlaçlamanın ardından 3 yaşındaki çocuklarını kaybeden acılı aile Çağlayan’dan seslendi: Haberleri olmasına rağmen 7 ay boyunca ilaçlama yapmaya devam etmişler!

Fatih'te hayatını kaybeden Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan firmanın, 18 Nisan'da bir evde yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Çocuğun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, ölümün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında bilgi almak üzere Çağlayan Adliyesi’ne gelen baba Şahin Yazıcı, anne Gamze Özlem Yazıcı ve ailenin avukatı Eylem Karaca, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

“BAZI KURUMLAR ANCAK OLAY MEDYAYA YANSIYINCA ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR”

Çocuklarının, DSS isimli firmanın yaptığı ilaçlamadan kaynaklı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiğinin otopsi raporu ile kesinleştiğini vurgulayan baba Yazıcı, “Otopsi raporu iki ay önce çıktı. Eğer bazı kurumlar iki ay önce harekete geçmiş olsaydı, geçtiğimiz günlerde Fatih’te bir otelde hayatını kaybeden Böcek Ailesi de bugün hayatta olabilirdi. Ne yazık ki bazı kurumlar ancak olay medyaya yansıyınca çalışmaya başlıyor” diye konuştu.

Başka kişilerin de canının yanmaması için şikayette bulunduklarını hatırlatan Yazıcı, “Kimse evladını kaybetmesin, kimse zarar görmesin diye şikayette bulunduk. Firmadan ve hastaneden şikayetçi olduk. Ancak Böcek ailesinin dosyası gündeme geldikten sonra herkes aksiyon aldı. Bazı tutuklamalar yapıldı. Bunlar bizim yavrumuzu kaybettiğimizde de yapılabilirdi. Yapılmadığı için bugün dört kişilik bir aile daha hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

“HABERLERİ OLMASINA RAĞMEN İLAÇLAMAYA DEVAM ETMİŞLER"

“Bilinçli şekilde insanları ölüme sürüklüyorlar” diyerek sözlerine devam eden acılı baba, “Bizim olayımızdan haberleri olmasına rağmen tam yedi aydır ilaçlama yapmaya devam etmişler. Göz göre göre insanları öldürüyorlar. Bu kasten öldürmedir; bu cinayettir, bu caniliktir” dedi.

“‘SİZ ERTESİ GÜN GELİN, MASANIZIN ÜSTÜNDEKİ YEMEĞİ BİLE YİYEBİLİRSİNİZ’ DEDİLER”

Yan dairelerinde 18 Nisan’da ilaçlama yapıldığını söyleyen anne Gamze Özlem Yazıcı, “İlaçlamayı yapan firma yetkilisi hiçbir uyarıda bulunmadı. Yan komşumuz, ‘Yan dairede de çocuk var, bir zararı olur mu?’ diye sorduğunda, ‘Yok abla, onlara bir zararı olmaz. Siz ertesi gün gelin, masanızın üstündeki yemeği bile yiyebilirsiniz’ demiş. Normalde bütün binanın boşaltılması gerekiyor; ama firma yetkilisi hiçbir uyarı yapmadı. Komşumuz insani olarak defalarca sormuş, ‘Bir şey olmaz’ cevabı almış” şeklinde konuştu.

“YEDİ AY BOYUNCA NEDEN BU FİRMA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ?”

Aradan geçen 7 aylık süreçte firmanın ilaçlama yapmaya devam etmesine tepki gösteren acılı anne, “Firmayla ilgili yedi ay boyunca hiçbir işlem yapılmadı. Çalışmaya devam ettiler, can almaya devam ettiler. Katillik sadece silahla, bıçakla olmaz; bu da bariz bir katillik. Göz göre göre insanların canına kıymak. Üç yaşında bir çocuktan ve koca bir aileden bahsediyoruz. Kim bilir bilmediğimiz daha kaç aile mağdur oldu?” diye sordu.

“RAPOR 17 EYLÜL’DE YAZILMIŞ AMA SİSTEMDE GÖRÜNME TARİHİ 13 KASIM… BÖCEK AİLESİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TARİH”

Ailenin avukatı Eylem Karaca ise soruşturma sürecine ilişkin şunları kaydetti:

“Karan bebeği kaybettiğimiz 20 Nisan’da olay yerinde keşif yapıldı. Aile zehirlenmişti; tıpkı Böcek ailesi gibi. Anne, baba ve dede 30 Nisan’da ifade verdi. Üç ifade tutanağında da DSS isimli firmadan şikayetçi olduklarını açıkça söylediler. Adli Tıp Raporu’nu tam yedi ay bekledik. Geçtiğimiz hafta dosyaya giren rapora baktığımızda bir detay fark ettik: Rapor 17 Eylül’de yazılmış ve 19 Eylül’de sisteme gönderilmiş. Ama sistemde görünmesi 13 Kasım. Tam iki ay sonra. 13 Kasım ise Böcek ailesinin hayatını kaybettiği tarih. Yani rapor ortada yokken aynı firma bir aileyi daha öldürdü. Bu kabul edilemez.”