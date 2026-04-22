İlayda Zorlu’nun ölümünde etkin soruşturma istemi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi İlayda Zorlu’nun şüpheli ölümünün aydınlatılması için Ankara, İstanbul, Trabzon ve İzmir’de eylemler düzenlenirken onlarca kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy’de açıklama yapmak isterken polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan gençlerden ikisi hakkında tutuklama kararı verildi.

Yaşananların ardından Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız İstanbul Temsilcisi Edin Güven, “Geldiğimiz noktada ölüme sürüklenen bir kadın var. İster intihar olsun, ister cinayet olsun, etkin bir soruşturma gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Güven ayrıca, Zorlu’nun ölümüne ilişkin etkin soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtirken sürecin takipçisi olduklarını da dile getirdi.