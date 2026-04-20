İlayda Zorlu'nun ölümüne protesto... Avukatlar açıkladı: Gözaltındaki öğrencilerin ifadeleri değiştirilerek yazılıyor!

Üniversite öğrencileri Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi İlayda Zorlu’nun ölümünün “intihar” olarak yansıtılmasına tepki gösterdi.

Öğrenci Kolektifleri, Zorlu’nun ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından, “Arkadaşımızın ailesi polis tarafından ‘Kızınız eylemlere, 8 Mart yürüyüşüne katılıyor’ denilerek provoke edilmiş, arkadaşımız aile içinde tehditlerine maruz kalmış ve bu sürecin sonunda hayattan koparılmıştır" şeklinde açıklama yaptı.

Açıklamada şu iddialara yer verildi:

"YARGI ŞİDDETİ SON BULSUN”

"Her gün kadınların, işçilerin katledildiği, sistemin yarattığı şiddet sarmalının sonucunda okulların silahlarla basıldığı ve çocukların katledildiği, insanların yoksulluğa mahkum edildiği, bu yoksulluk sonucu üniversitelilerin eğitim hayatına devam edemediği bu düzende adaletsizliğin, haksızlığın karşısında ‘Artık yeter!’ diyen binlerce üniversiteli bugün parasız eğitim için mücadele ediyor. Her gün yeni insanlar mücadeleye katılıyor. İktidar bu sorunlara çözüm bulacağına, yoksulluk içinde yaşamak istemiyoruz diyen binlerce gencin taleplerine kulak vereceğine polisleri görevlendirip ailelerini arayarak tüm haklı talepleri ‘Terör’ yaftasıyla suçlu ilan etmeye çalışıyor. Yarattığı korku ve panik aileler tarafından gençlere şiddet olarak dönebiliyor. Daha önce uyarılarımızı dinlemediniz, sürdürdüğünüz şiddet ve baskı yüzünden bir genç hayatını kaybetti. Suçlusunuz ve hesap verin! Bu cinayette parmağı olan herkes görevlerinden alınsın ve yargılansın. Gençlerin demokratik haklarını kullandıkları için devletin uyguladığı aile araması, ajanlaştırma girişimleri, yargı şiddeti son bulsun”

AVUKATLAR: MÜVEKKİLLERİMİZLE GÖRÜŞEMEDİK

Zorlu’nun ölümüne ilişkin sürecin araştırılmasını ve sorumluların tespit edilmesini talep eden üniversite öğrencileri dün akşam saatlerinde Kadıköy Süreyya Operası önünde basın açıklaması gerçekleştirmek istedi.

Opera önünde bir araya gelen gençlere polis müdahale etti. Çok sayıda genç gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirilecekleri söylenmesi üzerine Vatan caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giden avukatlar saatlerce müvekkilleriyle görüştülmedi.

Öğrencilerin avukatları gece yarısından sonra yaptığı açıklamada gözaltı sayısını 79 olarak açıkladı ve öğrencilerin gözaltına alınmasının üzerinden 8 saati aşkın bir süre geçmesine rağmen avukatlarıyla görüştürülmediklerini, öğrencilerden birinin yaklaşık 5 saat boyunca hastanede bekletildiğini aktarak, “Alandan gelen gözaltı görüntüleri de gözönünde bulundurulduğunda müvekkillerimizin sağlık durumlarıyla ilgili ciddi şüpheler taşımaya başladık. Şüphelerimizin giderilmesi için kolluk görevlileriyle görüşmeye çalıştığımızda ‘İçeriye girdiğinizde içerde açıklarlar’ şeklinde cevap alıyoruz. Bu durum müvekkillerimizin sağlığından ve can güvenliğinden endişe duymamıza sebebiyet vermekte.” açıklamasında bulundu.

"POLİS GÖZALTINDAKİ GENÇLERİN İFADELERİNİ VE AVUKAT BEYANLARINI ISRARLA DEĞİŞTİREREK YAZIYOR"

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden (ÇHD) sabaha karşı yapılan açıklamada da avukatların gözaltındaki gençlerle hala görüştürülmediği belirtildi.

ÇDH'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Polis gözaltındaki gençlerin ifadelerini ve avukat beyanlarını ısrarla değiştirerek yazıyor; işkence beyanı hiçbir surette zapta geçirilmiyor. Olay tutanağında 'başını otobüs camına vurduğu', 'kendini yere attığı' iddia edilen gençler var ve avukatlarıyla hâlâ görüştürülmüyorlar."

Gözaltına alınanların öğle saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. Avukatlar sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada müvekkillerinin avukatlarıyla görüştürülmeden adliyeye sevk edilecek olmasına tepki gösterdi.