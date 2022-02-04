İlber Ortaylı'dan 'Süleymaniye Camisi' tepkisi
Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Süleymaniye Camisi'nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı'na ait binanın inşaatına tepki gösterdi. Sosyal medyadan Süleymaniye Camisi fotoğrafını paylaşan Ortaylı, "Bakalım dur diyen olacak mı?" notunu düştü.
Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı tarihi Süleymaniye semtinin Fatih Demirtaş mahallesinde İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024'te bitmesi planlanan yapı, Süleymaniye Camisi'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ise Süleymaniye Camisi’nin görünümünü etkileyen yapı için acil durdurma istedi. Koruma Bölge Kuruluna başvuran İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtti.
Konuyla ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, İstanbul’u mütarekede dahi kaybetmedi. Savunmasını ve geri almasını bildi ama asıl içimizden çıkan açgözlülük, plansızlık ve “adam sendecilik”le gerçekleşen şehirleşme pek yenilecek düşman gibi görünmüyor. Fotoğraf Süleymaniye Külliyesi’nden. Bakalım dur diyen olacak mı?"
Türkiye, İstanbul’u mütarekede dahi kaybetmedi. Savunmasını ve geri almasını bildi ama asıl içimizden çıkan açgözlülük, plansızlık ve “adam sendecilik”le gerçekleşen şehirleşme pek yenilecek düşman gibi görünmüyor. Fotoğraf Süleymaniye Külliyesi’nden. Bakalım dur diyen olacak mı? pic.twitter.com/sr8PmbvkNg— İlber Ortaylı (@ILBERORTAYLIGSU) February 4, 2022
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