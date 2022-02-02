Mahir Polat'tan tepki: Süleymaniye Camisi'ne yapılan zulümdür

02 Şubat 2022 Çarşamba, 23:55

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı tarihi Süleymaniye semtinin Fatih Demirtaş mahallesinde İlim Yayma Vakfı için inşa edilen ve 2024'te bitmesi planlanan yapı, Süleymaniye Camisi'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

İnşaatın son halinin görüntüsünü paylaşan sosyal medya hesabından paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Süleymaniye'nin önünde yükselen bu yapı, İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019'da dönemin İBB'si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli olsa da Süleymaniye Camii silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın” dedi.

Süleymaniye’nin önüne yapılan bina için gelen yoğun sorular üzerine özet cevap;



Bina İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor.



Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz. #Süleymaniye https://t.co/Rlm9ckBDSC pic.twitter.com/R589LdLU1Y — Mahir Polat (@mhrpolat) February 2, 2022

ERDOĞAN: KATAR-TÜRKİYE-KİPTAŞ İŞ BİRLİĞİYLE YIKILIP ASLINA UYGUN OLARAK İNŞA EDİLECEK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce katıldığı bir televizyon programında, Süleymaniye Camisi'nin etrafındaki tarihi eserlerin yıkılıp yeniden yapılacağını belirtmişti.

Erdoğan, “Bütün o tarihi eserler, Katar-Türkiye-Kiptaş iş birliğiyle yıkılıp aslına uygun olarak inşa edilecek. Orası mesela çok ciddi bir çekim haline gelecek. Bitince bambaşka olacak” demişti.