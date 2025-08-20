İlçe başkanı Kürek’in istifası kabul edilmedi

Samsun'un Atakum CHP Başkanlığı binasında yapılan mahalle delege seçimlerinde çıkan olaylar üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevlendirmesiyle Samsun’a gelen parti meclisi üyesi Hikmet Erbilgin, kamera kayıtlarını CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile birlikte inceledi.

Olaylara karıştığı görülen kişilerin kim olduğuna ilişkin çok sayıda parti üyesinin bilgisine başvuruldu. PM üyesi Erbilgin olaya ilişkin bütün bilgi, beyan ve belgeler ışığında hazırladığı raporu MYK’ye sundu. Atakum’da delege seçimlerinde yaşanan kavga olayı CHP MYK toplantısında görüşüldü. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiler” diye konuştu.

Yaşanan olaylar üzerine Günaydın ve Erbilgin ile bir araya gelen CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, “Çıkan olayları önleyemedim” diyerek istifa dilekçesini CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a sundu. İstifa dilekçesini kabul etmeyen Günaydın, “Kendinizi CHP’nin adaletine teslim ediniz” dedi.