İlçe başkanı Mehmet Akif Çetin'e 'sefere geç kaldın' saldırısı

20 Eylül 2021 Pazartesi, 12:06

Yeşilhisar Taşıma Kooperatifi'nde minibüsçülük yapan ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı olan Mehmet Akif Çetin, iddiaya göre, minibüs seferine geç kaldı. Kooperatif Başkanı Hacı Ali K. de Çetin’in geç kalmasıyla sırayı başka bir minibüsçüye verdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Hacı Ali K. eline geçirdiği sopayla Mehmet Akif Çetin'i darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Sağlık ekibi, vücudunun birçok yerinde kırıklar bulunan Çetin’i Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Çetin, sonra Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Çetin’in hastanedeki tedavisi sürüyor. Kooperatif Başkanı Hacı Ali K. ise, polis tarafından gözaltına alındı, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRIYI KINADI



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Yeşilhisar İlçe Başkanımız Mehmet Akif Çetin’e yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.



