İlçe binasına saldırı protesto edildi: ‘Heveslerini kursaklarında bırakacağız’

CHP Keçiören İlçe Başkanlığına dün taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı düzenlediği tespit edilen M.G, "siyasi partilerin veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı. Çevredekileri bıçakla tehdit ettiği iddia edilen M.G'nin şizofreni hastası olduğuna ilişkin adli tıp raporu bulunduğunu avukatı tarafından açıklandı.

Bugün Ankara il ve Keçiören ilçe yönetimi, ilçe başkanlığı önünde bir açıklamayla saldırıya tepki gösterdi. Açıklamaya CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, CHP Ankara İl Başkan Vekili ve il Sekreteri Yüksel Işık ve CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de katıldı.

'SALDIRIYI YAPANLAR MECZUP ÇIKIYOR'

Saldırganın tutuklandığını anımsatan Görkem Yıldırım, saldırının kaynağını tahmin ettiklerini ama yılmayacaklarını dile getirdi. İl Sekreteri Yüksel Işık ise “Her nedense partimize yönelik saldırı yapanlar meczup çıkıyor. Buradan sesleniyorum, partimize yönelik saldırıların tümünü boşa çıkartacağız” dedi.

‘BİZİ TESLİM ALMA HEVESİNDELER’

Kimsenin önünde diz çökmeyeceklerini vurgulayan Işık, "19 Mart’tan başlayıp, İl Başkanımız Dr. Ümit Erkol’un tutuklanmasına kadar geçen süreç de gösteriyor ki her türlü yöntemi kullanarak bizi teslim alma hevesindeler. Heveslerini kursaklarında bırakacağız. Hepimiz, hep birlikte yan yana olup, omuz omuza duracağız ve özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Hiçbir engellemenin, 'iktidara yürümekte olan CHP’yi durduramayacağını' söyleyen Dinçer ise saldırının temel nedeninin iktidarın nefret ve öfke dili olduğunu savundu. Dinçer partisinin bir adım geri atmayacağının altını çizdi.