İlçe milli eğitim depreme dayanıksız binaya taşındı

Ankara’da Saraçoğlu Mahallesi’ndeki “rant projesi” nedeniyle kullandığı bina tahliye edilen Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, daha önce TÜİK’in “depreme dayanıksız olduğu” gerekçesiyle boşalttığı binaya taşındı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 26.04.2023 - 04:00
İlçe milli eğitim depreme dayanıksız binaya taşındı
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Canları hiçe sayılan çalışanların CİMER’e yaptıkları şikâyetler sonuçsuz kaldı. Bu taşınmayla Milli Eğitim Bakanlığı’nın hem müdürlük çalışanlarının hem de bürokratik işler için müdürlüğe gelen yurttaşların canlarını tehlikeye atmasına tepki gösteren Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, “İş sağlığı ve güvenliği kanuni bir haktır, keyfi olarak gasp edilemez. Ülkemizde afetlerin felakete dönüşmesinin sebebi kader değil, bu insan hayatını hiçe sayan yönetim anlayışıdır” dedi.



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