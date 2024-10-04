İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okul müdürlerine talimat: 'Büyükşehir’den temizlik desteği istemeyin'

Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:28

Güncelleme: 04.10.2024 - 11:28

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Dersimiz Eğitim Desteğimiz Temizlik” sloganıyla il genelindeki okullarda temizlik çalışması başlattı.

Çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan okul temizlik ekibi, talep eden ve ihtiyaç duyan okullara giderek temizlik çalışması yapacak. Yine talep doğrultusunda, ihtiyaç duyan okullara temizlik malzemesi temin edilecek.

Başkan Akın’ın okullara temizlik desteği açıklamasının ardından Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Whatsapp grubu üzerinden okul müdürlerine, Büyükşehir’in temizlik desteğinden yararlanmak için talepte bulunmamaları gerektiği talimatını verdi.

"BÖYLE BİR TALEPTE ASLA BULUNMAYIN"

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Whatsapp grubuna Büyükşehir’in kampanyasının görseli de eklenerek, okul müdürlerine, “Sayın müdürlerim ne siz idareciler ne de okul aile birlikleri/veliler/öğretmenler, böylesi bir talepte asla bulunmamalı. İyi niyetimizin suistimal edilebileceği bir konu. Lütfen dikkat edelim. Hayırlı akşamlar” mesajı gönderildi.