İzmir’in Çernobili kepçelerle temizlenmeye başlandı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2024 - 04:00

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki kurşun ve akü geri kazanım tesisinin bahçesinde 2007 yılında tespit edilen tehlikeli ve radyoaktif atıklar 2024 biterken hâlâ temizlenmedi. Bakanlık kentin ortasında çevreyi ve halk sağlığını tehdit etmeye devam eden alanın EKOVAR adli şirket tarafından temizleneceği bildirmesinin ardından harekete geçen şirket, kepçelerle alana girmiş, toprak altındaki atıklar alev almıştı. Şirketin yönteminin uluslararası standartlara uygun olmadığını aktaran Gaziemir Belediyesi ve STK’ler itiraz ederken mahalleli mahkemeye gitti. Tartışmalar sürerken alanda kepçeler çalışmalara başladı. Gördü tanıkları gece de mesai yapıldığını öne sürdü.

“SORULARIMIZA YANIT ALAMADIK”

Çalışmalarla başlayan koku yurttaşı korkuturken Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Şirkete ‘Ne zaman, nasıl ve hangi kaynaklarla temizlenecek? diye sorduk bir yanıt alamadık. Çünkü bu işin doğru bir tanımı yapılmış değil. ‘Ne kadar toprak çıkacak, temizleme ekipmanları nedir, alınan önlemler nedir?’ gibi sorularımıza yanıt alamadık. Bizim bir tek isteğimiz var; buranın bilim insanlarının kontrolünde çevre şehircilik bakanlığının belediyelerin, çevre örgütlerinin, bilim insanlarının içinde olduğu bir komisyon denetiminde temizliğin yapılması ve temizliğin doğru yapılmasını ve bir an önce başlanmasını istiyoruz. Orada şimdi yapılan bir çalışma görüyoruz. Çalışanlarda sadece baret ve yelek…” dedi.

“BÜYÜK TEHLİKELER BİZİ BEKLİYOR”

“Ciddi anlamda bir halk sağlığı tehdidi oluşmuş vaziyette” diyen avukat Arif Ali Cangı, “Uyuyan devi uyandırdılar. Çünkü orada toprak altında olan atıklar başlı başına bir çevre sorunu. İnsan sağlığı açısından da büyük risk oluşturuyordu. Özensiz bir şekilde kazdılar ve bütün atıklar, gazlar ortaya çıktı, dumanlar yükseldi. Yurttaşlar kaygılar nedeniyle dava açtı. Bağımsız denetim şart gözüküyor. Yani Nükleer Düzenleme Kurumu’nun kontrolü yetersiz görünüyor. Orada yaşayan insanlar var, okul var, AVM var, Semt Garajı var yani insanların yoğun yaşadığı bir yer. Ve hiçbir bilgi verilmiyor gizli kapaklı bir iş çevirmeye çalışıyor. Oldubittiye getirmeye çalışılıyor. Mutlaka ve mutlaka bir denetim şart. Bu halde daha büyük tehlikeler bizi bekliyor” diye konuştu.