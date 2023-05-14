İlçe seçim kurulları nerede? İstanbul ilçe seçim kurulları nerede?
Yurttaşlar, bugün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Oylar, ilçe seçim kurullarında toplanacak. Peki, İlçe seçim kurulları nerede? İstanbul ilçe seçim kurulları nerede?
Türkiye bugün cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Sandıklar Türkiye saatiyle 08.00’de açılacak ve 17.00’de kapanacak. Sandıklar kapandıktan sonra oy sayımına geçilecek. İlk önce cumhurbaşkanı seçimi oyları, ardından milletvekili seçimi oyları sandık kurulunun siyasi parti temsilcisi üyeleriyle beraber sayılacak. Sonuçların tutanağa bağlanmasının ardından, sandık kurulu başkanınca kurayla iki siyasi partili üye belirlenecek ve oylar ilçe seçim kuruluna götürülecek. ''İlçe seçim kurulları nerede?'' sorusu sıklıkla soruluyor. İşte ayrıntılar...
İLÇE SEÇİM KURULLARI NEREDE?
Yurttaşlar, ilçe seçim kurullarına Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesi olan https://www.ysk.gov.tr/tr/tasra-iletisim#75 üzerinden bakabiliyor.
İSTANBUL İLÇE SEÇİM KURULLARI NEREDE?
İstanbul İlçe Seçim Kurulları listesi şu şekilde:
|İSTANBUL İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CD. NO.223 (İSTANBUL ADALET SARAYI C3 BLOK KAT:-2 ODA NO:2B10) ŞİŞLİ /İSTANBUL
|ADALAR İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|NİZAM MAHALLESİ ÇANKAYA CAD.NO:21 ADALAR / İSTANBUL
|ARNAVUTKÖY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|TAŞOLUK MAHALLESİ, KAZİM KARABEKİR CADDESİ AKBABA SOKAK NO: 3 KAT:3 34283 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
|ATAŞEHİR 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ATATÜRK MAHALLESİ MERİÇ CADDESİ 10/2 ATAŞEHİR / İSTANBUL SEÇİM GÜNÜ : ZÜBEYDE HANIM HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ SPOR SALONU
|ATAŞEHİR 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ATATÜRK MAHALLESİ MERİÇ CAD. NO:2/5 ATAŞEHİR/İSTANBUL
|AVCILAR 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|CİHANGİR MAH. BEBE SK. NO:5 GİRİŞ KAT ( AVCILAR ESKİ KAYMAKAMLIK BİNASI) AVCILAR/İSTANBUL
|AVCILAR 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|CİHANGİR MAH. BEBE SOKAK NO:5 GİRİŞ KAT (AVCILAR ESKİ KAYMAKAMLIK BİNASI) AVCILAR/İSTANBUL
|BAĞCILAR 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|SANCAKTEPE MAH. 3/6 C SOK. NO:3 K:-1 BAĞCILAR/İSTANBUL
|BAĞCILAR 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|SANCAKTEPE MAH.3/6C SOK.NO:3 KAT:-1 BAĞCILAR/İSTANBUL
|BAĞCILAR 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|SANCAKTEPE MAH. 3/6 C SOK. NO:3 K:-1 BAĞCILAR/İSTANBUL
|BAĞCILAR 4. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|SANCAKTEPE MAH. 3/6 C SOK. NO:3 K:-1 BAĞCILAR/İSTANBUL
|BAHÇELİEVLER 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|İMMİB ERKAN AVCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU (BAHÇELİEVLER MAH. KÜLTÜR SOK. NO:3 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL)
|BAHÇELİEVLER 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|İMMİB ERKAN AVCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU (BAHÇELİEVLER MAH. KÜLTÜR SOK. NO:3 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL)
|BAHÇELİEVLER 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|İMMİB ERKAN AVCI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU (BAHÇELİEVLER MAH. KÜLTÜR SOK. NO:3 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL)
|BAKIRKÖY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KARTALTEPE MAH. ALPULLU SOK. NO:1 KARTALTEPE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ BAKIRKÖY/İSTANBUL
|BAŞAKŞEHİR 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|BAŞAK MAHALLESİ 4. ETAP 2. KISIM BAŞAKŞEHİR ANADOLU LİSESİ BİNASI BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
|BAŞAKŞEHİR 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|BAŞAK MAHALLESİ 4. ETAP 2. KISIM BAŞAKŞEHİR ANADOLU LİSESİ BİNASI BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
|BAYRAMPAŞA 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|BAYRAMPAŞA SPOR TESİSİ MURATPAŞA MAH. TUNA CAD. NO:2 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
|BAYRAMPAŞA 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|BAYRAMPAŞA SPOR TESİSİ MURATPAŞA MAH. TUNA CAD. NO:2 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
|BEŞİKTAŞ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|GAYRETTEPE MAHALLESİ GÖNENOĞLU SOKAK NO10 KAT:4 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL
|BEYKOZ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|R. ŞAHİN KÖKTÜRK SPOR KOMPLEKSİ GÜMÜŞSUYU MAHALLESİ SULTANİYE CADDESİ NO:60 BEYKOZ / İSTANBUL
|BEYLİKDÜZÜ 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLI MAHALLESİ, OĞUZHAN CADDESİ, HAVADAR SOKAK, NO:18 34520 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
|BEYLİKDÜZÜ 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KAVAKLI MAH.OĞUZHAN CAD.HAVADAR SOKAK NO:18 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
|BEYOĞLU 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ASMALI MESCİT MAHALLESİ REFİK SAYDAM CADDESİ AKARCA SOK. NO:39/5 ŞİŞHANE/BEYOĞLU/İSTANBUL
|BEYOĞLU 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|REFİK SAYDAM CADDESİ AKARCA SOKAK NO:39 KAT:5 BEYOĞLU
|BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|MİMARSİNAN MERKEZ MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CAD. NO. 29 KAT.1 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
|ÇATALCA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|FERHATPAŞA MAH. SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO.39 ADALET SARAYI KAT. 1 ÇATALCA / İSTANBUL
|ÇEKMEKÖY İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ALEMDAĞ MAHALLESİ REŞADİYE CADDESİ 145. SOKAK NO:2 (ALEMDAĞ KÜLTÜR MERKEZİ ) ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
|ESENLER 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|MENDERES MAH. ÇİNÇİNDERE CAD. NO:151 KAT3 (ESENLER KAYMAKAMLIĞI İÇİ) ESENLER/İSTANBUL
|ESENLER 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|MENDERES MAHALLESİ ÇİNÇİNDERE CADDESİ NO:151 KAT:3 ESENLER KAYMAKAMLIĞI ESENLER/İSTANBUL
|ESENYURT 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ÖRNEK MAHALLESİ, DOĞAN ARASLI BULVARI, AGENA EVLERİ ALTI, NO:207/I ESENYURT/İST.
|ESENYURT 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ÖRNEK MAHALLESİ, DOĞAN ARASLI BULVARI, AGENA EVLERİ ALTI, NO:207/I ESENYURT/İST.
|ESENYURT 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ÖRNEK MAH. DOĞAN ARASLI BULVARI AGENAPARK EVLERİ ALTI NO.207/I ESENYURT/İSTANBUL
|ESENYURT 4. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ÖRNEK MAHALLESİ, DOĞAN ARASLI BULVARI ,AGENA PARK EVLERİ ALTI NO:207/I ESENYURT/İST.
|EYÜPSULTAN 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|MERKEZ MAHALLESİ, SİLAHTARAĞA CADDESİ NO:4, 34050 EYÜPSULTAN ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU EYÜPSULTAN
|EYÜPSULTAN 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|İSLAMBEY MAHALLESİ HZ. HALİT BULVARI NO:26/1 EYÜPSULTAN HÜKÜMET KONAĞI
|FATİH 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KARAGÜMRÜK MAHALLESİ VATAN CAD. (FATİH KAYMAKAMLIK BİNASI )
|FATİH 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KARA GÜMRÜK MAH.VATAN CADDESİ KAYMAKAMLIK BİNASI B BLOK GİRİŞ KAT FATİH İSTANBUL
|FATİH 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|KARAGÜMRÜK MAH. VATAN CAD. FATİH HÜKÜMET KONAĞI
|GAZİOSMANPAŞA 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|MERKEZ MAH. ÇUKURÇEŞME CAD. HÜKÜMET KONAĞI NO:10-12 KAT: -1 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
|GAZİOSMANPAŞA 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|MERKEZ MAH. ÇUKURÇEŞME CAD. HÜKÜMET KONAĞI NO:10-12 KAT: -1 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
|GAZİOSMANPAŞA 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|MERKEZ MAH. ÇUKURÇEŞME CAD. HÜKÜMET KONAĞI NO:10-12 KAT: -1 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
|GÜNGÖREN 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|GENÇOSMAN MAH. EMİNE PARS SOKAK NO:5 GÜNGÖREN-İSTANBUL (CEMİL MERİÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ )
|GÜNGÖREN 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|GENÇOSMAN MAH. EMİNE PARS SOKAK NO:5 GÜNGÖREN-İSTANBUL (CEMİL MERİÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ )
|KADIKÖY 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ESENTEPE MAHALLESİ GÜNEY YANYOL CADDESİ NO:39 İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 ASMA KAT KARTAL/İSTANBUL
|KADIKÖY 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ANADOLU ADALET SARAYI ESENTEPE MAH. E5 GÜNEY YAN YOL CAD. NO:39 B BLOK KAT:-2 KARTAL
|KADIKÖY 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ESENTEPE MAH. GÜNEY YANYOL CAD NO: 39 İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 ASMA KAT KARTAL/İSTANBUL
|KAĞITHANE 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|TELSİZLER MH TALATPAŞA CD BOĞAZKALE SK. NO:2 (NEF BİNASI) GÜLTEPE KAĞITHANE/İSTANBUL
|KAĞITHANE 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|TELSİZLER MH. TALATPAŞA CD. BOĞAZKALE SK. (NEF BİNASI) NO:163 KAĞITHANE
|KARTAL 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ B BLOK KAT:-4 ASMAKAT ODA NO:117 KARTAL/İSTANBUL
|KARTAL 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ B BLOK KAT:-4 ASMAKAT ODA NO:117 KARTAL/İSTANBUL
|KÜÇÜKÇEKMECE 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|CENNET MAH. KAHRAMANLAR CAD.NO:5 DR.İSMET BİRGÜL İLKOKULU KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|KÜÇÜKÇEKMECE 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|CENNET MAH. KAHRAMANLAR CAD.NO:5/2 DR.İSMET BİRGÜL İLKOKULU KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|KÜÇÜKÇEKMECE 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|CENNET MAHALLESİ KAHRAMANLAR CADDESİ NO:5/2 DR.İSMET BİRGÜL İLKOKULU KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|MALTEPE 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI, B BLOK B-4 B4BA-115 KARTAL/İSTANBUL
|MALTEPE 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI, B BLOK B-4 B4BA-115 KARTAL/İSTANBUL
|MALTEPE 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI, B BLOK B-4 B4BA-115 KARTAL/İSTANBUL
|PENDİK 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|YENİMAHALLE MAHALLESİ PLEVNE CAD. ZİŞAN SOK. NO:4 KAT:4 PENDİK / İSTANBUL
|PENDİK 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|YENİMAHALLE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ ZİŞAN SOKAK NO:4 K:4 PENDİK / İSTANBUL
|PENDİK 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|YENİMAHALLE MAHALLESİ PLEVNE CADDESİ ZİŞAN SOKAK NO:4 K:4 PENDİK / İSTANBUL
|SANCAKTEPE 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|SANCAKTEPE YENİDOĞAN SPOR SALONU İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ
|SANCAKTEPE 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|SANCAKTEPE YENİDOĞAN SPOR SALONU İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ
|SARIYER 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|BAHÇEKÖY MERKEZ MAHALLESİ VALİDESULTAN CADDESİ NO:2/1B BAHÇEKÖY ORMAN FAKÜLTESİ KAPALI SPOR SALONU SARIYER/İST.
|SARIYER 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|BAHÇEKÖY MERKEZ MAHALLESİ VALİDESULTAN CADDESİ NO:2/1B BAHÇEKÖY ORMAN FAKÜLTESİ KAPALI SPOR SALONU SARIYER/İST.
|SİLİVRİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ALİBEY MAHALLESİ, TURGUT ÖZAL BULVARI, SİLİVRİ ADALET SARAYI EK HİZMET BİNASI SİLİVRİ/İSTANBUL
|SULTANBEYLİ 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|HÜSNÜ M. ÖZYEĞİN ANADOLU LİSESİ, RABİA SOKAK NO:5, SULTANBEYLİ
|SULTANBEYLİ 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|HÜSNÜ M. ÖZYEĞİN ANADOLU LİSESİ-RABİA SOKAK NO:5, HASANPAŞA, SULTANBEYLİ/İSTANBUL
|SULTANGAZİ 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|CEBECİ MAH.ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ CADDESİ NO:82-88 SABRİ ÜLKER AND.İHL SPOR SALONU SULTANGAZİ/İSTANBUL
|SULTANGAZİ 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|CEBECİ MAH. ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ CAD. NO:82-88 SABRİ ÜLKER AND.İHL SPOR SALONU SULTANGAZİ/İSTANBUL
|ŞİLE İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ÇAVUŞ MAHALLESİ ÜSKÜDAR CAD. ŞİLE KAYMAKAMLIK BİNASI KAT.1 ŞİLE/İSTANBUL
|ŞİŞLİ 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|MERKEZ MAHALLESİ DARÜLACEZE CAD. NO: 2 ( ŞİŞLİ MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ B BLOK) ŞİŞLİ / İSTANBUL
|ŞİŞLİ 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|MERKEZ MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO: 2 (ŞİŞLİ MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ B BLOK) ŞİŞLİ/İSTANBUL05
|TUZLA İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 KARTAL/İSTANBUL
|ÜMRANİYE 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 ASMA KAT NO:106 KARTAL/İSTANBUL
|ÜMRANİYE 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 ASMA KAT NO:106 KARTAL/İSTANBUL
|ÜMRANİYE 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 ASMA KAT NO:106 KARTAL/İSTANBUL
|ÜSKÜDAR 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|ZEYNEP KAMİL MAHALLESİ, DR. BURHANETTİN ÜSTÜNEL SOKAĞI NO:4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
|ÜSKÜDAR 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|SELİMİYE MAHALLESİ TIBBIYE CADDESİ NO:7 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|ÜSKÜDAR 3. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|SELİMİYE MAHALLESİ TIBBİYE CADDESİ NO:7 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU 1. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|TELSİZ MAHALESİ, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU NO:33 100.YIL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ZEYTİNBURNU /İSTANBUL
|ZEYTİNBURNU 2. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
|TELSİZ MAHALESİ, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU NO:33 100.YIL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ZEYTİNBURNU /İSTANBUL
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