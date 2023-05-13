Oy kullanmak zorunlu mu? 2023 oy kullanmamanın cezası var mı?
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 08.00 itibarıyla başlayacak, 17.00'ye kadar sürecek. Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde yarın yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Oy kullanamayacak olan yurttaşlar oy vermemenin cezasını merak ediyor. Peki, oy kullanmak zorunlu mu? 2023 oy kullanmamanın cezası var mı?
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde yarın yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Peki oy kullanmayacak yurttaşlar için cezai işlem uygulanacak mı? 2023 oy kullanmamanın cezası var mı?
Demokrasi ile yönetilen ülkeler için seçim en önemli süreçlerden biridir. Bu durum ülkeyi kimin yöneteceğine vatandaşların karar verdiği anlamına gelmektedir. Genel hükümet değişimleri, başkanlık seçimleri, belediye başkanı seçimi gibi pek çok seçimde yurttaşlar görüşlerini belirtmek için oy kullanmaktadır.
OY KULLANMAK ZORUNLU MU?
Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),
2. Askeri öğrenciler,
3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar
2023 OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI?
Oy kullanmayanlara verilecek ceza için en son Maliye Bakanlığı‘nın 9 Ocak 2010'da yaptığı açıklamada “Parasal Sınırlar ve Oranları Hakkındaki Genel Tebliği dikkate alınarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre referandum günü sandığa gitmeyenlere, 22 TL oy kullanmama cezası uygulama kararı verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
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