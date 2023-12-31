Yayınlanma: 31.12.2023 - 01:35

Güncelleme: 31.12.2023 - 01:35

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökce, Urla Belediye kayyumu ve kaymakam Mustafa Gözlet’in Kum Denizi Plajı’nın yanında, belediyeye ait denize sıfır, 33 dönümlük araziyi 10 yıllığına kiraya verilmesi için yetki isteyeceğini ileri sürdü.

Sosyal medya hesaplarından “Urla’daki kayyum yönetiminin yeni yılın ilk iş gününde, ilk icraat olarak, yapımında benim de emeğim olan Kum Denizi Plajı’nın yanında, denize sıfır, 33 dönümlük bir arazi içinde bulunan belediyeye ait taşınmazların kiraya verilmesi için yetki isteyeceğini öğrendim. Hem de 10 yıllığına, üstelik seçime sadece 3 ay kala!” diye konuştu.

“DEVLET ADAMI GİBİ DAVRANIN”

Kayyum Gözlet’e seslenen Gökce, “Siz seçilmiş bir yönetici değilsiniz. Urlalıların iradesini temsil etmiyorsunuz. El koyulan bir belediyenin atanmış kayyumusunuz. Dolayısıyla Urla halkının iradesini hiçe sayarak böyle bir karar alamazsınız. İlçenin 10 yıllık geleceğine ipotek koyamazsınız. Türkiye’nin gözbebeği Urla’nın en popüler arazilerinden birinde yapılacak bu kiralamanın yeri Kayyum Encümeni değil seçilmiş Belediye Meclisi’dir. Bu karar, 3 ay sonra seçilecek yeni belediye başkanı ve meclis üyelerine, yani ilçe halkına bırakılmalıdır. Açıkça söylüyorum: Urla kayyum yönetiminde olabilir ama sahipsiz değildir. Kimse bu milletin taşınmazlarını, haraç mezat satılacak “batan gemi malı” olarak göremez. Biz bu talana izin vermeyiz. Sayın Kaymakam, Madem devletin temsilcisisiniz, devlet adamı gibi davranın. Gelin bu yetki talebinden vazgeçin. Urlalıların ve İzmir halkının hakkını koruyun, gasp etmeyin. Buna ne biz izin veririz, ne Urla izin verir, ne de İzmirliler izin verir!” ifadelerini kullandı.