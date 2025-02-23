İlçeyi etkisi altına alan koku panik yarattı: Ekipler seferber edildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, panik yarattı. Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun kaynağını bulmak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.
Çorlu’da akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, ilçeyi etkisi altına aldı.
Evleri ve binadaki saatleri kontrol eden vatandaşlar, çok sayıda ihbarda bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de ihbarlar üzerine harekete geçti.
"İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"
Bir AVM’de bulunan vatandaşlar da ağır koku nedeniyle burayı terk etti. Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun nereden geldiğiyle ilgili ekiplerin çalışma yaptığını belirterek, “Şu an için Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, polis, jandarma ekiplerimiz sahada kokunun kaynağını bulmak üzere hep birlikte çalışmaktadır. Gelen ihbarları da değerlendiriyoruz” dedi.
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