Yayınlanma: 19.02.2025 - 19:32

Güncelleme: 19.02.2025 - 19:32

Senaryosu Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun ve Altan Dönmez oturuyor. Sandık Kokusu’nun başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ paylaşıyor. Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümü 19 Şubat Çarşamba Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Hasan, Filiz’e yıldız hediye ederken Ayça ve Hakan ayrı ayrı çıktıkları randevuda beraber oturup birbirlerine sataşırlar. Karsu, DNA testi sonuçlarından dolayı gerginken Nazan’ın DNA testi sonuçlarıyla oynayıp çocuğu Bora’nın göstermeyi planlar.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hakan’ın bunca zamandır kendisine yalan söylediğini öğrenen Ayça, öfke ile Hakan’ın evinden ayrılarak kandırılmış olmayı gururuna yedirememiştir. İkiz bebekleri olacağının haberini alan Kıvanç ve Irmak çifti yeniden bir araya gelirler. Kıvanç, şimdiden bebekler için hazırlık yapmaya başlamışken, bir yandan da Irmak’ın üzerine titriyordur. Nazan, yeni evli çifti iş seyahati için İsviçre’ye gönderir. Amacı Karsu’yu Bora’nın 4 yıllık eski sevgilisi Veronika ile karşılaştırıp olay çıkarmaktır. Nazan’ın altında kalmak istemeyen Filiz, Hasan’ın kebapçısında tanıştığı Emel Müftüoğlu’nu düğün yemeğinde şarkı söylemesi için davet edecektir. Karsu ve Bora’nın şerefine verilen davet günü elinde bir çocukla gelen Çağla’nın gölgesi düşer. Çağla, herkesin içinde çocuğun Bora’dan olduğunu iddia eder.

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yayın hayatına 6 Aralık 2023'te başlayan Sandık Kokusu 19 Mart’ta ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle final yapacak.