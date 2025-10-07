İlericilerin kalesi: Cumhuriyet

Cumhuriyet İmecesi isimli kampanyaya, çeşitli isimler destek verdi.

Kişiler ve destek mesajları şöyle:

Eski devlet bakanı, Milli Merkez sözcüsü ve Ankara temsilcisi Ufuk Söylemez: Cumhuriyet gazetesi, yazılı ve görsel medyanın çok kanallı fakat tek sesli hale getirildiği, ülkemizin emperyalizm ve işbirlikçileri eliyle adeta ikinci bir Sevr dönemine sürüklenmek istendiği günümüz koşullarında, Atatürk Cumhuriyetinin kurucu değerlerine ve demokrasiye kararlı ve bilinçli bir şekilde sahip çıkan yayınları ve duruşu ile basınımızın yüz akı olan saygın bir gazetedir. Onun ulusal çıkarlar ve üniter yapımızdan tavizsiz Atatürkçü yayınları milletimiz için bir fener, bir pusula niteliğindedir. Bağımsız yayıncılığı sürdürebilmesi için okurlarının ve tüm Cumhuriyetçilerin desteğine ve sahip çıkmasına ihtiyacı vardır. Böyle zorlu bir süreçte, Cumhuriyet gazetesi ile dayanışmak ve desteklemek hepimiz için görev ve sorumluluktur.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Önceki Dönem Genel Başkanı Kemal Kocabaş: Cumhuriyet’i yaşatmak bütün ilericilerin görevi olmalıdır. Cumhuriyet’i yaşatmak demek Mustafa Kemal’in ve arkadaşlarının emeklerini selamlamak demektir. Cumhuriyet gazetesi Aydınlanmanın yayın organıdır ve Türkiye ilericilerinin nefes aldığı bir kaledir. Bu kaleyi yaşatmak hepimizin boynunun borcudur.

Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer: Mustafa Kemal Atatürk’ün kurdurduğu kurtuluşun ve kuruluşun gazetesidir Cumhuriyet. 101 yıldır ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatına devam etmektedir. Ülkemizde yaşanan ağır ekonomik kriz gazetemizi de derinden etkilemiştir. Bağımsız, dürüst ve onurlu bir gazetecilik için. Ankara Cumok olarak öncülük ettiğimiz imeceye bütün yurtseverleri katkı vermeye davet ediyoruz. Anadolu devriminin yılmaz ve ödünsüz savunucusu Cumhuriyet gazetesi mutlaka desteklenmeli ve yaşatılmalıdır.