İletişim Başkanı Altun’un gazetemize açtığı dava ertelendi

27 Eylül 2022 Salı, 16:08

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, izinsiz yaptırdığı şömine ve çardağın yıkılmasına ilişkin haberimiz nedeniyle eski yazıişleri müdürlerimiz Olcay Büyüktaş ve İpek Özbey, eski muhabirimiz Hazal Ocak, ile fotomuhabirimiz Vedat Arık bir kez daha hakim karşısına çıktı.



Gazetemizde 14 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan “Boğaz’da Kaçak Var” başlıklı haber gerekçe gösterilerek o dönemdeki gazetemiz yönetici ve muhabirlerine “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarını işledikleri iddiasıyla dava açılmıştı.

Dün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Büyüktaş, Arık, Özbey, Ocak, gazetemiz avukatları Turan Karakaş ile Damla Çaltepe katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmayı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve gazeteciler izledi. Avukat Damla Çaltepe’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açtığı “özel hayatın gizliliğini ihlal” davasında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında beraat kararı verilmesine atıfta bulunuldu ve emsal karar teşkil etmesi gerektiği söyleyerek dosyanın incelenmesini talep etti. Duruşma verilen ara sonrasında savcının bir kez daha mütalaa vermesi kararlaştırılarak 1 Şubat 2023 tarihinde saat 10.30’a ertelendi.