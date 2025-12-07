Cumhuriyet Gazetesi Logo
İletişim Başkanı Duran, Erdoğan ile Mazlum Abdi görüşmesini yalanladı

İletişim Başkanı Duran, Erdoğan ile Mazlum Abdi görüşmesini yalanladı

7.12.2025 20:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İletişim Başkanı Duran, Erdoğan ile Mazlum Abdi görüşmesini yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Erdoğan ile Mazlum Abdi’nin görüşme anlaşması iddialarını reddetti. Açıklamada "Gündemimizde böyle bir girişim yok" denildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi’nin görüşmek için anlaştığı iddiaları İletişim Başkanlığı’nca yalanlandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, “İddialar gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır” denildi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır.

Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye’nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın temaslarıyla ilgili bilgiler yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşılmaktadır. Kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olması önem arz etmektedir."

 

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Mazlum Abdi #sdg