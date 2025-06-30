Cumhuriyet Gazetesi Logo
İletişim Başkanlığı'ndan yangınlara ilişkin açıklama: 3 günde 263 orman yangını çıktı!

İletişim Başkanlığı'ndan yangınlara ilişkin açıklama: 3 günde 263 orman yangını çıktı!

30.06.2025 15:30:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İletişim Başkanlığı'ndan yangınlara ilişkin açıklama: 3 günde 263 orman yangını çıktı!

Türkiye genelinde son üç günde 263 orman yangını çıktığı, bunların 259'unun kontrol altına alındığı, 4 yangına ise müdahale çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de geçen cuma, cumartesi ve pazar günleri toplam 263 orman yangını çıktığı belirtildi.

Yangınların 259’unun etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesi Kuyucak Mahalles ile Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi, Manisa'nın Akhisar ilçesinin Doğankaya Mahallesi ve Hatay'ın Antakya ilçesinin Üçgedik Mahallesi'ndeki yangınlara müdahalenin devam ettiği kaydedildi.

3 GÜNDE 263 ORMAN YANGINI ÇIKTI

İzmir’deki yangınlara 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve binden fazla personelle müdahale edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık takip edilmekte ve gerekli koordinasyon Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

İlgili Konular: #orman yangını