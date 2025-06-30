İletişim Başkanlığı'ndan yangınlara ilişkin açıklama: 3 günde 263 orman yangını çıktı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de geçen cuma, cumartesi ve pazar günleri toplam 263 orman yangını çıktığı belirtildi.

Yangınların 259’unun etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesi Kuyucak Mahalles ile Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi, Manisa'nın Akhisar ilçesinin Doğankaya Mahallesi ve Hatay'ın Antakya ilçesinin Üçgedik Mahallesi'ndeki yangınlara müdahalenin devam ettiği kaydedildi.

3 GÜNDE 263 ORMAN YANGINI ÇIKTI

İzmir’deki yangınlara 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve binden fazla personelle müdahale edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık takip edilmekte ve gerekli koordinasyon Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.