İletişim Başkanlığı, Resmi Gazete’yi ‘manipülasyon’ ile suçladı!

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:31

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 09:31

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 23-29 Ocak ‘Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı. Buna göre; Resmi Gazete’de yer alan 2023 yılı için İzmir’deki Halkapınar-Otogar metro hattı için 3 bin TL bütçe ayrılmasına ‘manipülasyon’ var.

RESMİ GAZETE’DE 3 BİN TL YAZIYOR

Resmi Gazete’nin 15 Ocak 2023 Pazar günü yayımlanan 32074 numaralı mükerrer sayısındaki ‘2023 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’nda İzmir için ayrılan bütçe rakamları da yer aldı. Mükerrer sayının 140. sayfasına yer alan bilgilere göre; Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın 2014E06-106968 proje nolu 8 milyar 136 milyon 791 bin TL’lik Halkapınar-Otogar Raylı Sistem Hattı projesi için toplam 3 bin TL bütçe ayırdı. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre; 40 adet metro aracı, 4,5 km’lik raylı sistem inşaatı ile elektromekanik ile müşavirlik ücretleri için 1000'er TL bütçe ayrıldı.

(Resmi Gazete'de yayımlanan Halkapınar-Otogar Raylı Sistem Hattı projesi için ayrılan bütçe)

SOYER: OYUNCAK TREN ALACAĞIZ

Resmi Gazete’de yayımlanan bu bütçe rakamlarını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Halkapınar-Otogar Metro hattı için 3 bin TL ayrıldı. Oyuncak tren alacağız onla” dedi.

Tunç Soyer’in bu açıklamalarına da yer verildiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; 23-29 Ocak 'Dezenformasyon Bülteni'nde; Soyer’in bahsettiği ve kamuoyunun ayrılan bütçeye tepki gösterdiği Halkapınar-Otogar metro projesi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Bültende bakanlık ile büyükşehir belediyesinin ortaklaşa hayata geçirdiği İZBAN için yapılan yatırımlara yer verildi. Ayrıca bültende 2013 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın “1080 günde bitecek” dediği İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren için ayrılan bütçeler paylaşıldı.