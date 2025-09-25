İletişim Başkanlığından Erdoğan’ın sözlerine 'düzeltme': 'Söyledikleri çeviride anlam kaybına uğradı, Erdoğan, Trump’ın çabalarını takdir etti'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü Fox News’e konuk olarak, sunucu Bret Baier’in, Filistin ve Ukrayna’daki savaşların nasıl biteceği sorusuna, “Ben sadece şunu söyleyeyim. Sayın Trump hatırlarsanız bir ifade kullandı: ‘Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm’. Bitti mi? Hâlâ devam ediyor. Aynı şekilde, ‘Gazze savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır. Demek ki bu işin içine girdikten sonra bazı faturalar ödeniyor. Ve nitekim esir takası da kapandı” yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu açıklamaya tepkisini, “Liderler istediklerini söyleyebilir ama günün sonunda bir çözüm gerektiğinde Beyaz Saray’a gelmek isterler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta Başkan’la görüşmek için Beyaz Saray’a geliyor. Hepsi Trump’la konuşmak, onun sorunu çözmesini istiyor. Gerçek şu ki, bugün bile devam eden toplantılarımız var ve liderler bu toplantıların bir parçası olmak için adeta yalvarıyor. ‘Bizi de dahil edin, beş dakika el sıkışma imkânı sağlayın’ diye arıyorlar” sözleriyle gösterdi.

"TRUMP’IN ÇABALARINI TAKDİR ETTİ"

Türkiye’de tepkilere neden olan Rubio’nun sözleri sonrası, bugün gerçekleşecek Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi İletişim Başkanlığı Washington Ofisi, Fox News’e bir ‘düzeltme’ gönderdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşların sona ermesine ilişkin bir soruya verdiği yanıt, çeviri sırasında anlam kaybına uğradı. Röportaj sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşları sona erdirmenin önemli zorluklar ve maliyetler içerdiğini vurgulayarak, Başkan Trump’ın bu konudaki çabalarını takdir etti”

Erdoğan programının sunucusu olmakla birlikte İletişim Başkanlığının açıklamasını da ekrana taşıyan Bret Baier, “Türkiye Cumhurbaşkanı, Beyaz Saray’da Başkan Trump ile yapacağı görüşme öncesinde bu sözleri açıkça netleştirmek istedi. Fox News, çevirimizin doğruluğunun arkasında duruyor” sözlerini kullandı.