İletişim Başkanlığı'ndan 'Rusya'nın Türk gemisine yaptığı baskın'la ilgili açıklama: Muhataplar uygun şekilde ikaz edilmiştir

Rus askerlerinin 'Şükrü Okan' isimli kuru yük gemisine yaptığı yaptığı baskında ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Geminin Türk bayraklı olmadığı belirtilen açıklamada, "Rusya'daki muhataplar, Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 22:08
İletişim Başkanlığı'ndan 'Rusya'nın Türk gemisine yaptığı baskın'la ilgili açıklama: Muhataplar uygun şekilde ikaz edilmiştir
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan’a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Geminin sahibinin Türk olsa da Türk bayraklı bir gemi olmadığı ve müdahalenin Türk karasuları dışında yapıldığı belirtilen açıklamada Türkiye'nin Rusya'yı ikaz ettiği bildirildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ GELMİŞTİ

Rus deniz piyadelerinin Pazar günü helikopterle baskın düzenlediği Türk mürettebatı bulunan kuru yük gemisi Şükrü Okan ile ilgili iktidardan henüz bir açıklama yapılmazken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir paylaşımda bulundu.

'GÖRÜNTÜLERİ RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI BASINA DAĞITTI'

Kılıçdaroğlu, iktidara tepki gösterdiği açıklamasında, şunları kaydetti:

"Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz’de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?"


rus askeri Rusya Savunma Bakanlığı yük gemisi gemi Türk türkiye Kemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu’ndan 'Şükrü Okan' gemisine yönelik baskına tepki!

Kılıçdaroğlu’ndan 'Şükrü Okan' gemisine yönelik baskına tepki!

En Çok Okunan Haberler