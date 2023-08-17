İletişim Başkanlığı'ndan 'Rusya'nın Türk gemisine yaptığı baskın'la ilgili açıklama: Muhataplar uygun şekilde ikaz edilmiştir
Rus askerlerinin 'Şükrü Okan' isimli kuru yük gemisine yaptığı yaptığı baskında ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Geminin Türk bayraklı olmadığı belirtilen açıklamada, "Rusya'daki muhataplar, Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir" denildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan’a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Geminin sahibinin Türk olsa da Türk bayraklı bir gemi olmadığı ve müdahalenin Türk karasuları dışında yapıldığı belirtilen açıklamada Türkiye'nin Rusya'yı ikaz ettiği bildirildi.
??”Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan’a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi” şeklindeki iddialar manipülasyon içermektedir. pic.twitter.com/p2BzOgxdYP— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 17, 2023
KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ GELMİŞTİ
Rus deniz piyadelerinin Pazar günü helikopterle baskın düzenlediği Türk mürettebatı bulunan kuru yük gemisi Şükrü Okan ile ilgili iktidardan henüz bir açıklama yapılmazken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir paylaşımda bulundu.
Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz’de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 17, 2023
'GÖRÜNTÜLERİ RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI BASINA DAĞITTI'
Kılıçdaroğlu, iktidara tepki gösterdiği açıklamasında, şunları kaydetti:
"Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz’de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?"
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