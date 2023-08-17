Kılıçdaroğlu’ndan 'Şükrü Okan' gemisine yönelik baskına tepki!
Rus deniz piyadelerinin Karadeniz'de Şükrü Okan gemisine yaptığı baskına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?" diye sordu.
Rus deniz piyadelerinin Pazar günü helikopterle baskın düzenlediği Türk mürettebatı bulunan kuru yük gemisi Şükrü Okan ile ilgili iktidardan henüz bir açıklama yapılmazken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir paylaşımda bulundu.
"GÖRÜNTÜLERİ RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI BASINA DAĞITTI"
Kılıçdaroğlu, iktidara tepki gösterdiği açıklamasında, şunları kaydetti:
"Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz’de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?"
Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz’de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 17, 2023
NE OLMUŞTU?
Rus deniz piyadeleri 13 Ağustos'ta Karadeniz'de İstanbul'un 60 kilometre açığında uluslararası sularda Türk mürettebatı bulunan kuru yük gemisi 'Şükrü Okan'a helikopterle baskın düzenlemişti.
İktidar cephesinden herhangi bir açıklamanın yapılmazken, baskına ilişkin görüntüler Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanmıştı.
Reuters baskına yönelik yaptığı değerlendirmede “Rusya, Erdoğan’ı sınadı” ifadelerini kullanmıştı.
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