İlham veren kent: Efes Selçuk

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:26

Amazon Kadınlarının Küçük Menderes (Kaystros) ovasına yani Efes’e gelmesiyle başlayan hikâyede, Tanrıça Artemis’ten ilham alan Amazonlar, sonradan dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’nın ilk halini kurarlar.

Daha sonra Atina Kralı Kodros’un oğlu Androklos, Yunanistan’dan çıkarak aradığı en iyi coğrafyayı bulup Efes’i kurdu. Büyük İskender de ilhamını Efes’ten, Tanrıça Artemis’ten almıştır. Yine Roma İmparatorluğu’nun Asya Eyaleti’nin başkenti olarak, Bizans ve Aydınoğulları devrinde ismi Ayasuluk olarak ve Cumhuriyet Türkiyesi’nin Efes Selçuk’u olarak gelişen bu topraklar tarihi kişilikleriyle tarihe yön ve insanlığa ilham vermiş, insanlık hafızasında en önemli yerlerden birini almıştır.

Meryem Ana ile St. Jean Kudüs şehrinden kalkıp antik dünyanın en kalabalık ve kozmopolit kenti olan Efes’e gelerek yaşamlarını burada sonlandırmışlardır. Aziz Pavlus defalarca Efes’e gelerek vaazlar vermiştir. 3. Ekümenik Konsil 431 yılında yine Efes’te yapılmıştır.

Ve bugün hâlâ Meryem Ana Evi ve St. Jean Kilisesi milyonlarca inananı ve turisti bu topraklarda bağrına basmaktadır. Tarihi geçmişinin yanı sıra estetik yapısıyla, günümüz ziyaretçilerine hiçbir yerde rastlayamayacağı güzellikleri sunmaktadır. Efes Antik Kenti’nden, Meryem Ana Evi’ne, St. Jean Kilisesi’nden Selçuk Kalesi’ne, İsa Bey Camisi’ne, Şirince’den, Artemis Tapınağı’na, Efes Arkeoloji Müzesi’nden, Selçuk Efes Kent Belleği’ne, Çamlık Tarihi Tren Müzesi’ne daha sayamadığımız tarihi hazinelerinden, doğanın hazinelerine dünyanın gıpta ile baktığı ilhamın kenti, ilham veren kenttir Efes Selçuk.

Antik dünyanın en büyük tapınağı “Artemis Tapınağı” Bizans devrinin ve orta çağ dünyasının yine en büyük kilisesinden birine “St. Jean Kilisesi’ne” ilham olmuştur. St. Jean Kilisesi ise yine orta çağ Türk-İslam dünyasının en büyük dini yapılarından olan kendine özgü stiliyle görenlere hayranlık uyandıran İsa Bey Camisi’ne ilham kaynağı olmuştur. Aynı gökyüzünün altında insanlığa sunulan bu hazineleri görüp ilham almak isterseniz UNESCO Dünya Mirası Efes Selçuk, binlerce yıldır olduğu gibi bugünde aynı hisle bu topraklarda sizleri kucaklayacaktır.