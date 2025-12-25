Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkan Yardımcısı Lütfi Arıboğan ile birlikte Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı. Peki, İlhan Helvacı kimdir? İlhan Helvacı ne iş yapıyor? İlhan Helvacı neden gözaltına alındı?

İLHAN HELVACI KİMDİR?

İlhan Helvacı, 1983 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1987 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans (master) eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

İlhan Helvacı, doktora çalışmalarına 1990 yılında Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın danışmanlığında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde başladı. Daha sonra İsviçre Hükümeti’nden on aylık bir araştırma bursu kazandı ve doktora tez çalışmalarını Prof. Dr. Denis Piotet ile birlikte Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile L’Institut Suisse de Droit Comparé (İsviçre Mukayeseli Hukuk Enstitüsü) bünyesinde sürdürdü. İlhan Helvacı, 1997 yılında “Özel Hukuk Bilim Dalında Doktor (PhD)” unvanını aldı. 2001 yılında Hamburg Max Planck Institut für internationales und ausländisches Privatrecht’ten kazandığı araştırma bursu kapsamında Almanya’da mukayeseli hukuk alanında araştırmalar yaptı ve 2002 yılında “Hukuk (Medeni Hukuk) Bilim Alanında Üniversite Doçenti” unvanını elde etti. Doç. Dr. İlhan Helvacı, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı’na profesör olarak atandı.

Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2004-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Aile Hukuku ve Eşya Hukuku zorunlu derslerini, Atipik Akitler ve Teminat Hukuku seçimlik derslerini verdi. 2005-2006 öğretim yılında ise Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Banka Kredi Sözleşmeleri ve Teminatları dersini vererek misafir öğretim üyeliği yaptı.

İlhan Helvacı, medeni hukuk profesörü ve avukat olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi ve kürsü başkanı olarak görev aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde lisans düzeyinde Medeni Hukuka Giriş, Gerçek Kişiler – Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar), Aile Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku (Özel Hükümler – Sözleşme Türleri), Eşya Hukuku (Taşınır – Taşınmaz Eşya Hukuku), Miras Hukuku ve Teminat Hukuku derslerini verdi.

Prof. Dr. İlhan Helvacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde Borçlar Kanunu’nda Düzenlenmeyen (Atipik) Sözleşmeler ile Teminat Hukuku derslerini verdi. Bu kapsamda kefalet ve garanti sözleşmeleri, banka teminat mektupları, taşınır rehni, taşınmaz rehni (ipotek), hak, marka, patent, hisse rehni ve alacak rehni konularında eğitimler sundu.

Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2016-2017 öğretim yılında üç dönem boyunca İngiltere’de Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde misafir öğretim üyeliği yaptı. Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki faaliyetleri sırasında “Obligation Discussion Group” ile “Comparative Law Discussion Group” bünyesindeki çalışmalara katıldı. Bu iki grup tarafından Institute of European Comparative Law bünyesinde ortaklaşa düzenlenen seri konferanslarda “Acknowledgement of Debt in Turco-Swiss Law Obligations” başlığı altında seminer verdi.

İLHAN HELVACI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

