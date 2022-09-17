İlhan Taşcı açıkladı: İşte RTÜK'ün tarafsızlık karnesi

17 Eylül 2022 Cumartesi, 11:44

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabında “‘Tarafsızlık’ timsali Ebubekir Şahin. Söylediklerin kulağa hoş geliyor da dediklerinin RTÜK’ün resmi kayıtlarıyla uyuşmadığını sen de çok iyi biliyorsun. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in ‘televizyon kanalları arasında ayrım yapmıyoruz’ dediği tablo bu” notuyla 1 Ocak-15 Eylül 2022 tarihleri arasında TV kanallarına verilen cezaları paylaştı.

RTÜK'ÜN TARAFSIZLIK KARNESİ

Taşcı’nın “RTÜK’ün Tarafsızlık Karnesi” başlığıyla paylaştığı verilerde; Halk TV’ye 14, Tele1’e 11, KRT’ye 5, Fox TV’ye 4, Flash Haber’e 4 olmak üzere toplamda 11,5 milyon TL tutarında 38 cezanın kesildiği; TGRT Haber’e 1, Beyaz TV’ye 1, ATV’ye 1 olmak üzere 1,5 milyon TL tutarında sadece 3 ceza verildiği görüldü. A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV-Net televizyon kanallarına ise 9 aylık süreç içerisinde hiç ceza kesilmedi.

Taşcı, "RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin uzun uzun ne kadar tarafsız, kanallar arasında nasıl ayrım yapmadığını anlatıyor söyledikleri herhalde kendi kulağına hoş geliyor ama yönettiği RTÜK’ün kayıtları başkanı doğrulamıyor. Dokuz ayda iktidara yakın kanallara yalnızca üç ceza verilirken iktidarı eleştiren, sorgulayan yayıncılara 38 ceza verilmiş olması bile ayrımı gözler önüne seriyor. Hem de yoruma yer bırakmayacak biçimde. Eğer RTÜK Başkanı bu tablo yalan diyorsa çıksın doğrusunu açıklasın, bu verilerin tamamını Üst Kurul kayıtlarından çıkarttım" dedi.

Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i "O öyle bir vahim tablo ki Ebubekir Şahin’in söyledikleriyle kurumun resmi kayıt kayıtları örtüşmüyor ve iktidarı eleştiren kanallara verilen cezalar, iktidar övenleri oranla on katsa bu ayrımcılık değil de nedir, iyi ki ayrımcılık yapmıyor bütün yayıncılara eşit mesafede duruyor" sözleriyle eleştirdi.