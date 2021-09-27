İlhan Taşcı, Ebubekir Şahin'in açıklamasını verilerle yalanladı
RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “Ceza verirken muhalif-muhalif olmayan diye ayrıma tabi tutmuyoruz” açıklamasına ilişkin verilerle yanıt verdi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir gazeteye verdiği demeçte, “Muhalif kanallara sık sıkı ceza verildiğine dair eleştiriler var, neler söylemek istersiniz” sorusunu şu sözlerle yanıtladı:
“Ceza verirken muhalif-muhalif olmayan diye ayrıma tabi tutmuyoruz. Bu, ne yazık ki bir kesimin algı oluşturma çabası. ‘Muhaliflere ceza veriliyor’ diye bunu mağduriyet malzemesi yapıyor. RTÜK'ün verdiği cezalar üzerinden muhalif kanallar reyting devşirmeye çalışıyor. Biz her şeyin farkındayız.”
TAŞÇI VERİ PAYLAŞTI, YALANLADI
RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Ebubekir Şahin’in bu yöndeki sözlerine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Kesilen cezalar hakkında verileri de aktaran Taşcı’nın paylaşımı şöyle:
“RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Ceza verirken ‘muhalif-muhalif olmayan diye ayırmıyoruz’ demiş.
Sadece 2021 kayıtları bile RTÜK Başkanı’nı yalanlıyor:
Halk TV: 18
Tele 1: 15
Fox TV: 9
KRT: 8
&
A Haber: 0 (sıfır)
TV24: 0
TVNET: 0
Ülke TV: 0
TGRT: 0
Kanal7: 0
Bu tablonun adını siz koyun!”
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