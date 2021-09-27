İlhan Taşcı, Ebubekir Şahin'in açıklamasını verilerle yalanladı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 15:27

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir gazeteye verdiği demeçte, “Muhalif kanallara sık sıkı ceza verildiğine dair eleştiriler var, neler söylemek istersiniz” sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

“Ceza verirken muhalif-muhalif olmayan diye ayrıma tabi tutmuyoruz. Bu, ne yazık ki bir kesimin algı oluşturma çabası. ‘Muhaliflere ceza veriliyor’ diye bunu mağduriyet malzemesi yapıyor. RTÜK'ün verdiği cezalar üzerinden muhalif kanallar reyting devşirmeye çalışıyor. Biz her şeyin farkındayız.”

TAŞÇI VERİ PAYLAŞTI, YALANLADI

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Ebubekir Şahin’in bu yöndeki sözlerine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Kesilen cezalar hakkında verileri de aktaran Taşcı’nın paylaşımı şöyle: