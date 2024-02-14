İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz hangi partiden?

Erzincan'ın İliç ilçesinde dün saat 14.28'te toprak kayması meydana geldi. Olayda 9 işçi için arama çalışmaları sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 827 personelin görev yaptığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından İliç Belediye başkanının kim olduğu merak edildi. Peki, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz hangi partiden?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:34
İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz hangi partiden?
Abone Ol google-news

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde dün saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. Heyelanda 9 işçi için arama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 827 personelin görev yaptığını söylerken, toplam 10 milyon metreküp toprağın kaydığını söyledi. Bu gelişmenin ardından İliç Belediye başkanının kim olduğu merak edildi. Peki, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz hangi partiden?

MUSTAFA GÜRBÜZ KİMDİR?

Mustafa Gürbüz 1964 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında ticaretle uğraştı.

Göz Atın
İliç maden faciası göz göre göre yaşanmış

İliç maden faciası göz göre göre yaşanmış
İliç maden faciasında 4 gözaltı!

İliç maden faciasında 4 gözaltı!

Siyasete Refah Partisi Yönetim Kurulu üyesi olarak adım attı.

14 Ağustos 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Türkiye sevdasına ve davasına yol arkadaşı olarak 18 yıl ilçe başkanlığı görevini üstlendi.

31 Mart 2019 Belediye seçimleri sonucunda tek aday olarak Belediye Başkanı seçilmiş olup evli ve 5 çocuk babasıdır.


İliç haberleri Mustafa Gürbüz haberleri

İlgili Haberler

liç Kaymakamı Meriç Dinçer kimdir, kaç yaşında, nereli?

liç Kaymakamı Meriç Dinçer kimdir, kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Celal Şengör’ün sözleri gündemde: Altın madenine karşı çıkanlara ‘zırcahil’ demişti

Celal Şengör’ün sözleri gündemde: Altın madenine karşı çıkanlara ‘zırcahil’ demişti
Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Özlem Ural istifa etti! Dikkat çeken 'Turhan Çömez' iddiası...

İYİ Parti'de sular durulmuyor: Özlem Ural istifa etti! Dikkat çeken 'Turhan Çömez' iddiası...
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!
Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!

Musk hayal etti, Çin yaptı... Hız rekoru kırdı!
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Zeynep, trafik kazasında yaşamını yitirdi: Öğrencilerin talepleri görmezden gelinmiş!

İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi Zeynep, trafik kazasında yaşamını yitirdi: Öğrencilerin talepleri görmezden gelinmiş!
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!