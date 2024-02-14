Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:34

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:34

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde dün saat 14.28'de toprak kayması meydana geldi. Heyelanda 9 işçi için arama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 827 personelin görev yaptığını söylerken, toplam 10 milyon metreküp toprağın kaydığını söyledi. Bu gelişmenin ardından İliç Belediye başkanının kim olduğu merak edildi. Peki, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz kimdir, kaç yaşında, nereli? İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz hangi partiden?

MUSTAFA GÜRBÜZ KİMDİR?

Mustafa Gürbüz 1964 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında ticaretle uğraştı.

Siyasete Refah Partisi Yönetim Kurulu üyesi olarak adım attı.

14 Ağustos 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Türkiye sevdasına ve davasına yol arkadaşı olarak 18 yıl ilçe başkanlığı görevini üstlendi.

31 Mart 2019 Belediye seçimleri sonucunda tek aday olarak Belediye Başkanı seçilmiş olup evli ve 5 çocuk babasıdır.