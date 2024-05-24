İliç maden faciasına ilişkin yeni bilirkişi raporu yayımlandı: 6 kişi daha tutuklandı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:33

Güncelleme: 24.05.2024 - 17:16

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta ABD ve Kanada ortaklı Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen toprak kaymasında dokuz işçi toprak altında kaldı. Facianın üzerinden 100 günü aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın beş işçiye hâlâ ulaşılamadı. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken faciaya ilişkin ikinci bilirkişi raporu yayımlandı. Yeni bilirkişi raporu şirket yöneticilerini ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararına imza atan kişileri asli kusurlu ilan etti.

Raporda, “Olayın meydana gelmesinde; proje yönetim mekanizmasının doğru/işler şekilde kurulmamış olmamasının, Faz4B olarak kapasite artışına gidilmiş olmasının ve hazırlanan projedeki tasarım eksiklik/hatalarının bulunmasının, işletme aşamasında proje tasarım kriterlerinin yetersiz takip edilmesinin, Faz 5 inşaatı sırasında, yığın liçine yakın mesafede ve yüksek miktarda patlayıcı kullanılarak yapılan patlamanın yığın liçine olası hasar risklerinin belirlenmemesinin, uyarı sistemlerinin yetersi olmasının ve çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmamasının etkili olduğu ” ifadeleri yer aldı.

13 YETKİLİ HAKKINDA ‘ASLIİKUSURLU’ KARARI

Olayın çevre kirliliğine sebep olduğuna dikkat çekilen raporda, tasarım ve proje değerlendirme aşamasında yığın liçin duyarlık analizinde hazırlanan raporlarda meri mevzuatlarının gerekliliklerini sağlayacak veri setlerinin kullanılmadığı, Maden Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerini yerine gerimetiği gerekçesiyle SSR Mining Global Projeler Başkan Yardımcısı John Harmse, Anagold Ülke Müdürü Cengiz Yalçın Demirci, Anagold Operasyon Müdürü Iain Ronald Guille, Anagold Sürdürülebilir Yatırım Projeleri

Müdürü Shaun Schwartz, Anagold Kıdemli Geoteknik Mühendisi Ali Rıza Kalender, Maden Operasyon Şefi Fuat Yılmaz, İSG Müdürü Selçuk Çiftlik, Proje Koordinatörü Ömer Ardıç, Operasyon Direktörü Kenan Özdemir, Tasarım Mühendisleri Luis Quırındongo ve Vinh Luu Le Kontrol Mühendisi Kevin Gunesh, Delme Patlatma Mühendisi Muhammed Kılıç asli kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca şirketin üst düzey başkan yardımcısı Bill Mc Nevin’in de arasında olduğu birçok proje müdürü ve mühendisin de aralarında olduğu 26 kişinin de tali kusurlu olduğu ifade edildi.

ÇED OLUMLU KARARI VERENLER DE KUSURLU

Raporda ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Kararı veren Yetkililerin asli kusurlu olduğuna da karar verildi. Ayrıca raporda kazada kaçınılmazlık unsuru bulunmadığı da ifade edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

İliç faciasına ilişkin bilirkişi raporu üzerine asli kusurlu olan Anagold Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci, Operasyon Şefi Fuat Yılmaz, Patlatma Mühendisi Muhammed Kılıç, İSG Müdürü Selçuk Çiftlik, Proje Müdürü Shaun Schwartz ve tali kusurlu olduğu ifade edilen mühendis İshak Aslan tutuklandı.