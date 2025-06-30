İliç maden faciasında 2. duruşma... Tutuklu sanıklar tahliyesini talep etti, duruşmaya yarın devam edilecek

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen liç yığının çökmesi sonucu Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara yaşamını yitirmiş, İsa Taşdelen ve İshak Demir ise yaralanmıştı. 5’i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 17 Mart’ta başlamış ve duruşma sonucunda göçüğe ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlanması kararlaştırılmıştı. İkinci duruşma ise bugün Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



Tuklu sanıklar Iaın Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken; firari sanıklar, John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. katılmadı.

Tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle yaptığı savunmada, daha önceki duruşmalarda verdiği ifadelerini tekrar etti. Guıelle, tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak beraat ve tahliyesini talep etti.

Ali Rıza Kalender ise SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada, bölgede yaşanan heyelanla ilgili önceden yazılı ve sözlü uyarılarda bulunduğunu ve bölgedeki araçları geri çevirdiğini savunarak, kendisinin de 10 dakikalık farkla heyelandan kurtulduğunu belirtti. Kalender, beraat ve tahliyesini istedi.

2 tanığın duruşmada hazır bulunmaması nedeniyle duruşmaya yarın devam edilecek.