İliç'te maden ocağındaki heyelanda hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi

Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:39

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:39

Erzincan İliç'teki altın madenindeki heyelanda hayatlarını kaybeden 2 çocuk babası Fahrettin Keklik ile 2 çocuk babası Şaban Yılmaz için İliç Yusuf Ziya Demir Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile vatantaşlar katıldı. Katılanlardan helallik alınan Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz için cenaze namazı kılındı. 2 işçinin ilçe mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin 4 Mayıs'ta, 5 işçinin de bugün cenazelerine ulaşılmıştı.



