İliç’teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Yayınlanma: 04.05.2024 - 07:17

Güncelleme: 04.05.2024 - 07:39

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat’ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz’ün de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cansız bedenine ulaşılan işçilerin naaşı morga kaldırıldı.

BAKAN BAYRAKTAR SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Erzincan İliç’te maden sahasında meydana gelen heyelan sonrası iki işçi kardeşimize daha ulaştık” dedi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından Erzincan İliç’te meydana gelen heyelan sonrası hayatını kaybeden işçileri arama çalışmalarının devam ettiğini ve iki işçiye daha ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Bayraktar yaptığı paylaşımda, “Erzincan İliç’te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık.



Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.



İşçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet,… — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 4, 2024

NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.

İşçilerinden birinin cansız bedenine bugün ulaşılırken, 8 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.