İliç’teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerden ikisinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 07:17
İliç’teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Abone Ol google-news

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat’ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz’ün de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cansız bedenine ulaşılan işçilerin naaşı morga kaldırıldı.

BAKAN BAYRAKTAR SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Erzincan İliç’te maden sahasında meydana gelen heyelan sonrası iki işçi kardeşimize daha ulaştık” dedi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından Erzincan İliç’te meydana gelen heyelan sonrası hayatını kaybeden işçileri arama çalışmalarının devam ettiğini ve iki işçiye daha ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Bayraktar yaptığı paylaşımda, “Erzincan İliç’te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.

İşçilerinden birinin cansız bedenine bugün ulaşılırken, 8 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.


Erzincan haberleri işçiler haberleri İliç haberleri

İlgili Haberler

İliç'teki maden faciasında bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İliç'teki maden faciasında bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!

Dev çöle, dev proje: 36 milyar dolarlık ‘Yeşil Duvar’ inşa ediliyor!
Emily Ratajkowski’nin göz kamaştıran gala tarzı: Altın rengi saten elbisesiyle olay yarattı!

Emily Ratajkowski’nin göz kamaştıran gala tarzı: Altın rengi saten elbisesiyle olay yarattı!
Erdoğan ve Özel görüşmesi sona erdi

Erdoğan ve Özel görüşmesi sona erdi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı
Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı!

Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı!
Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri

Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri
Limonlar Bulgaristan tarafından geri çevrilmişti.... Üretici ve ihracatçı firmalar hakkında soruşturma

Limonlar Bulgaristan tarafından geri çevrilmişti.... Üretici ve ihracatçı firmalar hakkında soruşturma
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!