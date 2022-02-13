İlim Yayma Cemiyeti için seferber oldular:AKP'li belediyeler Bilal Erdoğan'a çalışıyor

13 Şubat 2022 Pazar, 09:21

AKP’li büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti'nde olduğu İlim Yayma Cemiyeti için seferber olarak binlerce lira harcamaya devam ediyor. Son olarak AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlim Yayma Cemiyeti’nin yurt binasının tadilatı için binlerce lira harcayacağını açıkladı. Ayrıca, kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi de İlim Yayma Cemiyeti’nin yarım kalan yurt binasının inşaatını tamamlayacak.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Daire Başkanlığı, “Balıkesir İli İvrindi İlçesi İlim Yayma Cemiyeti Binası Tadilat Yapım İşi” adı altında 17 Şubat’ta bir ihale düzenleyecek. İhaleyle birlikte belediyenin kasasından İlim Yayma Cemiyeti için binlerce lira harcanacak.

BİNLERCE LİRA HARCANDI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Belediye 18 Ocak 2016 tarihinde de “İlim Yayma Cemiyeti Yurdu Asansör ve Soğuk Hava Deposu Yapım İşi” adı altında 159 bin TL harcadı. Belediye kasasından “Balıkesir İlim Yayma Cemiyeti Binası Konferans Salonu Düzenlemesi Yapım İşi” adı altında da 417 bin 500 TL harcandı.

2015’te Urfa’daki AKP’li Eyyübiye Belediyesi, “İlim Yayma Cemiyeti Hizmet Binası Bakım Onarım Yapım İşi” adı altında tam 265 bin TL harcadı. İstanbul’daki AKP'li Sancaktepe Belediyesi de 2020 yılında İlim Yayma Cemiyeti’ne 186 bin TL’lik mobilya aldı.

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da yine 2015 yılında “İlim Yayma Cemiyeti Öğrenci Yurdu Yapım İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihaleyle de belediye kasasından İlim Yayma Cemiyeti için tam 2 milyon 677 bin TL harcandı.

AKP’Lİ İBB’DEN KIYAK

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (KİPTAŞ), yandaş İlim Yayma Cemiyeti’nin yurdu için yaklaşık 3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. KİPTAŞ, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine sadece aylar kala İlim Yayma Cemiyeti’nin İstanbul Üsküdar’daki Çamlıca Camii’nin yanına inşa ettiği “Çamlıca Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu” için bir ihale düzenledi. “Yurt Binaları İkmal İnşaatı Tamamlama” adı altında 14 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen ihaleyle Kibritçi İnşaat’a yurt inşaatın tamamlanması için tam 2 milyon 750 bin TL ödendi. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun “doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi uzun yıllardır ‘işi istediğin firmaya verme’ maddesi olarak da yorumlanıyor.

YANDAŞLAR YÖNETİYOR

İlim Yayma Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tülün, AKP İstanbul teşkilatının kurucuları arasında yer alırken aynı zamanda da uzun bir süre AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü. Ayrıca, İlim Yayma Cemiyeti’nin yönetiminde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Rize Milletvekili İsrafil Kışla ile kamudan 7 yılda tam 366 milyon TL değerinde 260 ihale alan AKP'li İBB Meclisi Üyesi Ömer Akbulut gibi çok sayıda da AKP’li de yer alıyor.

Ayrıca, İlim Yayma Cemiyeti’nin 19 Aralık 2021’de Dolmabahçe Sarayı’nda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı ödül töreni için tarihi saraydaki birçok eserin yerinin değiştirilmesi ve 124 metrekarelik antika halı yerinden kaldırılması da gündem olmuştu.