İBB, İlim Yayma Vakfı’nın inşaatını mühürledi

08 Şubat 2022 Salı, 20:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Mimar Sinan eseri tarihi Su¨leymaniye Camisi’nin önünde yükselen ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’na ait bina inşaatın durdurulması ic¸in ilçe belediyesine verdiği üç günlük süre doldu.

Verilen sürenin dolmasının ardından inşaatın durdurulmadığını tespit eden İBB İmar Müdürlüğü yetkilileri, inşaatın kapısına mühür vurdu.

İMAMOĞLU: TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mühürlenme anına ait fotoğrafları da paylaştı.

İmamoğlu yaptığı açıklamada, “Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz” dedi.

Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz. pic.twitter.com/HYpMCtrtSv — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 8, 2022

İLİM YAYMA DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İnşaatın gündemin ilk sırasına yerleşmesinin ardından İlim Yayma Vakfı bir açıklama yaparak, “Yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere, tek kütle halinde, daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır" demişti.

Tartışmanın sürmesi üzerine İlim Yayma Vakfı bir açıklama daha yaparak inşaattan ‘feragat’ ettiğini söylemişti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: