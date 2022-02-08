İBB, İlim Yayma Vakfı’nın inşaatını mühürledi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camisi’nin siluetini bozan İlim Yayma Vakfı’na ait binanın inşaatını verdiği sürenin dolması nedeniyle mühürledi. Mühürlemenin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Mimar Sinan eseri tarihi Su¨leymaniye Camisi’nin önünde yükselen ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’na ait bina inşaatın durdurulması ic¸in ilçe belediyesine verdiği üç günlük süre doldu.
Verilen sürenin dolmasının ardından inşaatın durdurulmadığını tespit eden İBB İmar Müdürlüğü yetkilileri, inşaatın kapısına mühür vurdu.
İMAMOĞLU: TAVİZ VERMEYECEĞİZ
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mühürlenme anına ait fotoğrafları da paylaştı.
İmamoğlu yaptığı açıklamada, “Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz” dedi.
Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz. pic.twitter.com/HYpMCtrtSv— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 8, 2022
İLİM YAYMA DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İnşaatın gündemin ilk sırasına yerleşmesinin ardından İlim Yayma Vakfı bir açıklama yaparak, “Yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere, tek kütle halinde, daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi siluetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır" demişti.
Tartışmanın sürmesi üzerine İlim Yayma Vakfı bir açıklama daha yaparak inşaattan ‘feragat’ ettiğini söylemişti.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz.
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