İlk 4 ayda 54 kadın silahla katledildi: Denetim yok, ruhsatsız silah fazla

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ankara Temsilcisi Işıl Kurt, “Ateşli silah konusunu aslında uzun zamandır gündeme getiriyoruz. Yüzde 50'den belki yüzde 60'dan fazla oranda kadınların ateş silahla öldürüldüklerini görüyoruz.

Bu konulardan en önemlisi şu, kadınlar bir uzaklaştırma kararı aldırdıklarında, bir koruma kararı aldırdıklarında veya herhangi bir soruşturma sürecinde, şiddet failinin bir silahının olup olmadığı. Çünkü bunlar hiç sorgulanmıyor” dedi.

Platforma gelen ihbarlara değinen Kurt, “Çok fazla şöyle örnekler görüyoruz. ‘Koruma kararına rağmen ateş silahla öldürüldü. Uzaklaştırma kararına rağmen ateş silahlarla öldürüldü’ Bizim için asıl sorun yaratan konu bu. Ateşli silaha erişimi zorlaştırılabilir. İnternet üzerinden ateşli silah alabiliyor insanlar. Herhangi bir denetim mekanizması yok, ruhsatsız silah çok fazla” diye konuştu.

KADININ GÖREVİ DEĞİL

Kadın cinayetlerinde ateşli silahların yarattığı tehdide dikkat çeken Kurt, kadınların failin silaha erişebildiğini gördüğünü ve bu nedenle önlem almaya çalıştığını söyledi. Ancak devlet kurumları ve kolluk kuvvetlerinden yeterli karşılık gelmediğini belirten Kurt, denetimsizlik nedeniyle silahların kadınlara yönelik şiddetin en büyük araçlarından biri haline geldiğini vurguladı. Kurt, “Kadınlar silahın yaygın olmasını fark ediyorlar ve önlem almak istiyorlar. Bu önleme de bir cevap bulamıyorlar. En önemli sorun bu. Bu tarz önlemleri almak kadının görevi değil, kolluğun görevi.” dedi.