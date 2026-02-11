Finansal İstikrar Komitesi ilk kez ev sahibi olacak yurttaşlar için kritik bir düzenlemeyi geçtiğimiz günlerde masaya yatırmıştı. İlk evim konut kredisi kapsamında 1.20 faiz oranı ile konut kredisi kullandırılması bekleniyor. Peki, İlk evim konut kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? İlk evim konut kredisi başvuruları ne zaman açıklanacak?

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yurttaşların en çok merak ettiği "Başvurular başladı mı?" sorusunun yanıtı şu an için hayır.

GÖZLER GELECEK AÇIKLAMADA

1.20 faizli konut kredisi için henüz resmi bir tarih verilmiş değil. Ancak önümüzdeki haftalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK koordinasyonunda detayların netleşerek kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

YENİ SİSTEMDE NELER BEKLENİYOR? (3 KRİTİK MADDE)

Henüz resmi takvim açıklanmasa da, kulislerde konuşulan ve üzerinde çalışılan sistemin temel taşları şunlar:

Kredi Limitlerinde Artış: Mevcut 2 milyon TL’lik limitin, artan gayrimenkul fiyatları karşısında yetersiz kalması nedeniyle yukarı çekilmesi bekleniyor. (Bu madde gerçekleşti)

Düşük Faiz, Uzun Vade: Kamuoyunda en çok konuşulan %1,20 faiz oranı ve vadenin 15 yıla (180 ay) kadar yayılması masadaki en güçlü seçenek.

Kademeli Ödeme Modeli: Dar gelirli vatandaşlar için ilk yıllarda daha düşük taksit, ilerleyen yıllarda artan ödeme planı üzerinde duruluyor.