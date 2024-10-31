İlk icraat fotoğraf sökmek: Esenyurt'ta Ahmet Özer ve CHP duyuruları kaldırıldı
31 Mart'ta yüzde 49 oyla başkan seçilen ancak dün gece yarısı tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in fotoğraflarıyla CHP duyuruları ilçedeki bilboardlardan sökülüyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dün gece yarısı tutuklanmış ve yerine bu sabah İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum atanmıştı.
Kayyum Aksoy, sabah saatlerinde Özer'in makam odasında çekilmiş fotoğrafı paylaşırken, gün içinde de ilçe genelindeki bilboardlardan, Ahmet Özer'in fotoğrafları, CHP ve belediye duyurularının sökülmesi amatör kameraya yansıdı.
Etiketler: #ahmet özer #Esenyurt #Esenyurt Belediye Başkanı
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