DİSK'ten ‘Ahmet Özer’ tepkisi: ‘Kayyum kararı derhal geri çekilmeli’

Yayınlanma: 31.10.2024 - 18:21

Güncelleme: 31.10.2024 - 18:21

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

DİSK tarafından yapılan açıklamada, halkın seçme hakkına saygı gösterilmesi ve kayyum kararlarının derhal geri çekilmesi istendi.

DİSK'in açıklaması şu şekilde:

''Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in hak, hukuk ve adaletle bağdaşmayacak biçimde gözaltına alınması, tutuklanması ve ardından Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması, demokrasiye, halkın iradesine ve seçme-seçilme hakkına karşı doğrudan bir müdahaledir. İstanbul’un nüfusu en fazla olan ilçesinde oyların büyük çoğunluğuyla oluşan halk iradesi ve Belediye Meclisi yok sayılmıştır. Esenyurt halkının iradesinin kayyum atamasıyla yok sayılması, yaşananların hukuki bir süreç değil aksine siyasi bir operasyon olduğunu göstermektedir. Halkın oylarıyla göreve gelenlerin, siyasal güdümlü yargı operasyonlarıyla görevden alındığı bir düzeni reddediyoruz. Demokrasinin ve adaletin olmadığı yerde işçilerin ekmeğinin ve geleceğinin tehdit altında olduğunu biliyoruz. Hakkımıza, hukukumuza, ekmeğimize ve memleketimize sahip çıkmak hepimiz için bir görevdir. Halkın seçme hakkına saygı gösterilmeli ve kayyum kararları derhal geri çekilmelidir.''