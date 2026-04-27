İlk kadrolar atanırken bir gelişme daha: NATO ile bahar havası

NATO kapsamında Türkiye’de kurulacak çok uluslu kolorduyu (MNC-TÜR) gazetemiz ortaya çıkarmıştı. Haberimizin ardından Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmış, Adana’da kurulacak karargâh çalışmasını doğrulamıştı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 23 Mart’ta Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) söz konusu haberi soru önergesiyle sormuştu. O önergeye MSB’den yanıt geldi.

MSB, “MNC-TÜR kurulumu 2024 yılında NATO makamlarına bildirilmiştir. Ülkemizin emrinde ve bir Türk general komutasında olacak şekilde karargâh kurulum faaliyetlerine devam edilmekte olup sadece çekirdek personel atamaları yapılmıştır ve çok uluslu karargâh statüsü henüz onaylanmamıştır” ifadelerini kullandı.

ÇEKİRDEK PERSONEL

MSB, Öztürkmen’e Bakan Yaşar Güler imzasıyla verdiği yanıtta şunları söyledi:

“NATO’nun Savunma ve Caydırıcılık Konsepti’ne uygun olarak 2020 yılından itibaren plan ile komuta kontrol sistemlerinde, tehdidi caydırmak ve savunmaya geçişi kolaylaştırmak, NATO topraklarına karşı icra edilecek bir saldırıya karşı savunmayı güçlendirmek maksadıyla değişikliğe gidilmiştir. Stratejik ve bölgesel planlar hazırlanmış ve bahse konu planları uygulayacak karargâhların tesis edilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda, bölgesel bir Türk kolordu karargâhı tarafından ülkemizin savunmasının NATO kuvvetleri ile koordinesi ve gerektiğinde görevlendirilecek olan kuvvetlerin emir ve komutasının yürütülmesi planlanmıştır. Bahse konu karargâhın çok uluslu bir yapıya dönüştürülmesi milli makamlar tarafından uygun görülerek MNC-TÜR kurulumu 2024 yılında NATO makamlarına bildirilmiştir. Ülkemizin emrinde ve bir Türk general komutasında olacak şekilde karargâh kurulum faaliyetlerine devam edilmekte olup sadece çekirdek personel atamaları yapılmıştır ve çok uluslu karargâh statüsü henüz onaylanmamıştır.”

ANKARA’DA KRİTİK ORGANİZASYON

Türkiye, 7- 8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO zirvesine hazırlanırken bir kritik gelişme daha yaşandı. 22 Nisan’da Ankara’ya gelen ve ASELSAN Teknoloji Üssü’nü ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ziyaret sonrası Brüksel’de düzenlenen NATO Milli Silahlanma Direktörleri Konferansı (CNAD) kapsamında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ankara’daki incelemelerine değinen Rutte, 7-8 Temmuz’daki NATO zirvesi çerçevesinde gerçekleştirilecek NATO Savunma Sanayii Forumu için alınan kararı şöyle duyurdu: “Ankara’daki forumun boyutunu büyütme kararı aldık. NATO tarihindeki en büyük sanayi etkinliği olacak. Geçen yıl Lahey’de düzenlenen forumun başarılı olduğunu düşünüyordum ancak Ankara’daki çok daha büyük olacak. Tüm müttefiklerden yoğun katılım bekliyoruz”.