İlk Kent Market Bornova’da kapılarını açtı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:24

Güncelleme: 09.07.2024 - 12:24

İzmir’de Bornova Belediyesi ihtiyaç sahibi yurttaşların ihtiyaçlarını gidereceği Kent Marketler’in ilk şubesini Doğanlar mahallesinde açtı. Prof. Dr. Aysel Bayraktar Kültür Merkezi içinde hizmete giren Kent Marketler’de ihtiyaç sahibi Bornovalılar gelir durumlarına göre kartlarına yüklenen kredilerle gıda, giyim, kırtasiye, temizlik ve yakacak gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Şubeden alışveriş yapmaya başlayan Bornovalılar, Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, “Geçmişte yardım kolisi geliyordu, bu çok daha güzel bir sistem. Kartlarımıza yüklenen bakiyelerle neye ihtiyacımız varsa onu alabiliyoruz. Rafları tıpkı diğer marketler gibi, her ürünü bulmak mümkün. Bu projede emeği olan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

EŞKİ: KİMSE YATAĞINA AÇ GİRMEYECEK

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kent Market projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Doğanlar’daki şubemizi açtık, Altındağ ve Işıkkent’i de bu hafta hizmete sokacağız. Ardından 6 şube daha açılacak. Maalesef yoksulluk çok arttı, sosyal adalet dengesi bozuldu. Bu çalışmamızla her Bornovalının evine temel ihtiyaç malzemelerinin girebilmesini hedefliyoruz. Bornova’da kooperatif aracılığıyla üretilen tarımsal ürünler de Kent Marketler’de olacak” dedi.

9 NOKTADA HİZMET VERECEK

Bornova sınırları içerisinde ikamet eden dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanması için açılan Kent Market, Doğanlar, Işıkkent, Altındağ Serintepe, Bornova merkez, Yeşilçam, Naldöken, Pınarbaşı, Karacaoğlan ve Çamdibi Atatürk Parkı olmak üzere 9 şubede hizmet verecek. Hayırseverlerin de katkıda bulunabileceği marketlerin raflarında yaklaşık 200 çeşit ürün bulunuyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Kent Market'ten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri başvurularını Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapacak. Sosyal inceleme görevlileri, başvuruları ve gelir durumlarını gösteren belgeleri inceleyip ev ziyaretleri gerçekleştirerek destek sağlanacak kişileri belirleyecek.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Destekten faydalanacak ailelerin kartlarına iki ayda bir, ihtiyaç ve gelir durumuna göre belirlenen miktarda kredi yüklenecek. Kart sahipleri, paranın geçmediği Kent Market’te, kartlarına yüklenen bakiye ile arzu ettikleri ürünleri alabilecek. Eğer ihtiyaç sahibi kişiler yaşlı ya da yatağa bağlı hastaysa, markete gitmelerine gerek kalmadan isteklerine göre hazırlanacak paketler evlerine teslim edilecek.

İSİMLERİ KENT MARKET’LERDE YAŞAYACAK

9 adet Kent Market şubesine, kooperatif benzeri çalışmalara imza atan eski belediye başkanlarının adı verilecek. Bornova Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alınan kararla, Ahmet Piriştina, Celal Altınay, Aytekin Kotil, Aydın Erten, Vedat Dalokay, Ali Dinçer, İhsan Alyanak, Zafer Keskiner ve Enver Salih Dinçer’in isimleri Kent Market şubelerinde yaşatılacak.