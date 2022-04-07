Ağıralioğlu ile görüşen Akşener’den açıklama: 'Kırgınlıklarımız olabilir'
İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz hafta genel başkan yardımcılığı görevinden aldığı, Yavuz Ağıralioğlu ile ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşmenin ardından Akşener, "Kırgınlıklarımız olabilir, bu birbirimizi sevdiğimizin alametidir" ifadelerini kullandı.
Geçen hafta genel başkan yardımcılığından alınan Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, çarşamba günü partinin genel merkezinde bir araya geldi.
Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın aktardığına göre; yaklaşık 20 dakika süren görüşmede Akşener, "Milletimiz ve devletimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İlk günkü beraberliğimizin mesuliyeti ile milletimizin bu zor günleri atlatması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Kırgınlıkların olabileceğini kaydeden Akşener, "Birbirimize kırılmış olabiliriz, bu birbirimizi sevdiğimizin alametidir" dedi. Akşener, Ağıralioğlu'nun tüm parti, Meclis kürsülerinde ve medyada görünmeye devam edeceğini de kaydetti ve "Güzel yarınlara azimle kavuşmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Dün Meclis'te açıklama yapan Yavuz Ağıralioğlu, "Partimde iyilik adına iyilerle birlikte mücadele etmeye devam edeceğim" demişti.
Video Haberler
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
- Kaşıkçı davasında şimdi ne olacak?
- Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
- Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı
- Uçuşlara 'sis' engeli
En Çok Okunan Haberler
- Hurdalık alandaki yandın rüzgarın etkisiyle yayıldı
- Torrent'ten derbi yorumu: Hangi sonuç çıkarsa çıksın...
- CHP'den 'Seçim Kanunu' hamlesi
- Muğla'da orman yangını!
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- İlkokul öğrencisine şiddet iddiasına soruşturma
- Akşener ile Ağıralioğlu ilk kez görüştü
- 'Nihat Özdemir, ceketini alıp çıktı'
- Zeytinlikler için Danıştay'a başvuru
- Zelenski'ye konuşma yaparken büyük şok