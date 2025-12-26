İlk milli savaş uçağı KAAN için 10 motor geldi ancak gerisi için görüşmeler sürüyor: 80 motor ABD’yi bekliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un yönelttiği sorulara yazılı yanıt verdi.

‘S-400 ELZEM’

Güler, S-400 hava savunma sistemlerinin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere envanterde bulunduğunu bildirdi. S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’nin uzun menzilli bölge hava savunması için “elzem” olduğuna işaret eden Güler, F-35 tedariki kapsamında da görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Güler, ayrıca SİPER sisteminin geliştirilmesinin bu kapsamda önem arz ettiğini, çalışmaların hızlandırıldığını kaydetti.

‘SAVUNMA MİMARİSİ’

Güler, Çelik Kubbe Projesi’nin sadece bir silah sistemi olmadığına dikkat çekerek, “Sensörlerden (radar, elektro-optik vb.) komuta-kontrol birimlerine ve müdahale platformlarına kadar uzanan, sistemler arası bağlantı ve eşgüdüm sağlayan bir savunma mimarisidir. Bu mimari içerisinde her bir silah ve sistem belirli bir katmanda görev almaktadır. Bu kapsamda Çelik Kubbe Projesi çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

‘İKİNCİ EL OLMASI DEZAVANTAJ OLUŞTURMAZ’

Güler, İngiltere, Katar ve Umman’dan Eurofighter alınması konusundaki eleştireler hakkında da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekat ihtiyaçları doğrultusunda 20 adet yeni üretim Eurofighter’ın tedarikine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu uçak, sistem ve muhtelif mühimmatın tedarikine ilişkin her türlü onay ve izin işlemleri Birleşik Krallık tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Katar ve Umman’a ait Eurofighter Typhoon uçaklarının alımına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Uçakların envantere girdikten sonra uzun yıllar hizmet etmesi beklenmektedir. Uçakların gerekli ve ihtiyaç duyulan bakımlarının planlı ve periyodik olarak yapılması halinde ikinci el olması teknik ve performans bakımından herhangi bir dezavantaj oluşturmayacaktır.”

80 MOTOR İ Ç İN G ÖRÜ ŞME S ÜRÜYOR

Güler, MMU-KAAN Projesi’nde kullanılması kararlaştırılan F110-GE-129E moturu kapsamında TUSAŞ ile General Electric (GE) Aerospace firması arasında yürürlükte olan 2 adet alt sözleşme bulunduğunu bildirdi. 10 adet motor tedarikini içeren ilk alt sözleşme kapsamında Eylül 2025 tarihi itibariyle 10 adet motorun teslim alındığını belirten Güler, şöyle devam etti.

“80 adet motor tedarikini içeren ikinci alt sözleşme kapsamında halihazırda ABD Hükümeti ile görüşmeler devam etmektedir. MMU-KAAN Projesi kapsamında Blok 30/40 platformlarında kullanılmak üzere yerli bir motorun kullanılması planlanmış 18 Mart 2024 tarihinde TEI’nin motor konsepti seçilmiştir. SSB Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanlığı ile TEI-TR Motor İş Ortaklığı arasında 5 Ağustos 2024 tarihinde MMU Özgün Motor Geliştirme Projesi Ön Tasarım Fazı Sözleşmesi imzalanmış olup 2026 yılının başında ön tasarım fazının tamamlanması hedeflenmektedir.”

CHP’li Aygun, “F-35’lere vermiş olduğumuz, ödemiş olduğumuz para ne olacak ? F-16, F-35 çalışmaları da devam ediyor’ diyorsunuz. Bu çalışma kaç yıl sürecek sayın bakan” diye de sormuştu. Bakan Güler, “F-16 ve F-35 tedariki ile ilgili çalışmalar devam etmektedir” yanıtını vermekle yetindi.

‘ABD’NİN İKİ DUDAĞI ARASINDA’

Bakan Güler’in yanıtlarını değerlendiren CHP’li İlhami Özcan Aygun, “Bizim KAAN uçaklarının 80 adet General Electric’ten gelecek motoru, ABD Hükümeti’nin iki dudağının arasında. 10 adedi de yeni Eylül 2025’te gelmiş. Yerli uçağımız KAAN’ın motorunun gelişimine ilişkin süreç ise uzun. Çünkü yerli motor halen ön tasarım fazında” dedi. Aygun, Bakan Güler’in yanıtlarına göre Türkiye’nin S-400’ten vazgeçmediğine de işaret ederek, “ABD ise bunun elden çıkarılması talebinde bulunuyor. Bakan, F-35’leri nasıl alacağımızın yanıtını verememiş” diye konuştu.

‘TESLİMAT NASIL OLACAK?’

Aygun, daha önce KAAN uçaklarının 2028 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesinin hedeflendiğini anımsatarak, “Motor yoksa teslimat nasıl olacak ? Ayrıca KAAN’ın ilerleyen versiyonlarında Blok 30 ve Blok 40 seviyelerinde yerli uçağın devreye gireceği söyleniyor” değerlendirmesini yaptı.

‘İKİNCİ EL İLE SIFIR ARABA AYNI MI ?’

İkinci el uçak alımına da tepki gösteren Aygun, “Buradan sorarım: İkinci el araba ile sıfır araba aynı mı ? Uçakta da aynı olmaz” dedi.