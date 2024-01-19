İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
İlk Türk astronotu ünvanını alan Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu.
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşüncelerini X hesabından canlı olarak yayımladı.
Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" şeklinde oldu.
Geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirten Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi" şeklinde konuştu.
Türkiye'ye büyük katkılar yapan ve hayatlarını bu uğurda kaybedenleri de anan Gezeravcı, bu misyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini vurguladı.
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