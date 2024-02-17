İlk Türk astronot Gezeravcı uzaydan İstanbul'u görüntüledi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u görüntüledi.
Sosyal medya hesabından uzaydan görütülediği İstanbul'u paylaşan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından paylaştı.
Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul’u seyretmek… Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı." notunu kaydetti.
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