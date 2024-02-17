İlk Türk astronot Gezeravcı uzaydan İstanbul'u görüntüledi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u görüntüledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:59
İlk Türk astronot Gezeravcı uzaydan İstanbul'u görüntüledi
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Sosyal medya hesabından uzaydan görütülediği İstanbul'u paylaşan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından paylaştı. 

Gezeravcı, "Uzayın sonsuz derinliklerinden İstanbul’u seyretmek… Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı." notunu kaydetti. 

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