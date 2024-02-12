Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 10:56
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü
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Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronottan oluşan Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 10 Şubat'ta ABD'de Florida açıklarına indi.

Sağlık kontrolleri tamamlanan Gezeravcı'nın bugün Türkiye'ye döndü. Gezeravcı'yı taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın olduğu fotoğrafı ve 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle birlikte, 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı. 


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