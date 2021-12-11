İlk Türk kadın mitingi 102'nci yılında kutlandı

11 Aralık 2021 Cumartesi, 16:45

Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatmasından birkaç ay sonra Anadolu’nun yabancı kuvvetler tarafından işgalini protesto etmek amacıyla 10 Aralık 1919’da, yörenin aydın kadınları öncülüğünde Kastamonu Kız Öğretmen Okulu bahçesinde 3 bin kadının katılımı ile bir miting düzenlendi. Tarihte bir ilk olan kadın mitinginin 102. yıldönümü Sarıyer kutlandı.

Etkinliğin açılış konuşmasında 10 Aralık 1919 eyleminin tarihin önemli köşe taşlarından biri olduğunu ifade eden Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi Dönem Başkanı Ender Yılmaz, “Kastamonu’nun ülkemize armağan ettiği değerlerin tüm Türkiye tarafından daha iyi bilinmesi ve tarihimizde hak ettiği yeri almasını sağlamak için bu ve benzeri anma etkinliklerimizi yalnız Kastamonu’da değil, Kastamonu dışında da düzenleyerek yerelden ulusala bir köprü kurma amacındayız” dedi.

VERDİKLERİ CESARETE SARILIYORUZ

Konuşmasına Adanalı Ali İhsan Tepe’nin Telli Kavak şiirini seslendirerek başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Yıl 1919. Herkesin canı ile uğraştığı, ülkenin her tarafının parsel parsel bölünmeye çalışıldığı bir dönemde; hiçbir işgal görmediği, toprağına yabancı askerlerin postalı değmediği halde ayağa kalkan ve tüm dünyaya savaşı durdurmaları için tepki gösteren kadınlarımıza minnettarlığımızı unutmuyoruz. Onların evlatları olarak emanetlerine ve verdikleri cesarete sıkı sıkıya sarılıyoruz” şeklinde konuştu.

KASTAMONULU KADINLAR ANLATILDI

Kadın Mitingi’nin 100’üncü ve 101’inci yıl dönümlerinde Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi olarak yapılan etkinlikleri anlatan Zeynep Esen’in ardından sahnede yerini alan Prof. Dr. Sakine Esen Eruz, yaptığı sunumunda 20. yüzyılda Batı’da ve Türkiye’de Kadın Hakları ve Kastamonulu Kadınları anlattı. Program, Nida Grubu, TRT Sanatçıları Arzu Akmeşe ve Celal Bakar konserinin seslendirdiği türküler ile sona erdi.