İlk vukuatları değlimiş... İşletmede mide bulandıran 'kaşar peyniri' skandalı: Tam 5 Ton imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın skandallar listesi uzadıkça uzarken, Sakarya’da ortaya çıkan skandal mide bulandırdı. Sakarya’nın Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede usulsüz üretim yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Peynir üretimi yapılan işletmede malzeme giriş- çıkışlarının genellikle gece saatlerinde yapıldığı, camlarının içeriden karartıldığı, araçların çevreden görünmemesi için yakın alanlara park edildiği tespit edildi.

TARİHİ GEÇMİŞ KAŞARLARI ERİTMİŞ

Yapılan incelemelerde, işletme sahibinin peynir üretiminde süt kullanmadığı, piyasadan tarihi geçmiş veya geçmek üzere olan kaşar peynirlerini toplayarak yeniden işlediği ortaya çıktı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi.





210 BİN LİRALIK CEZA

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, onaysız faaliyet gösteren işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uygularken, şüpheli işletmecinin daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Ele geçirilen peynirlere ise imha edilmek üzere el konuldu.

İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKMIŞ

Öte yandan 2025 yılı mart ayında Alo Gıda (174) hattına yapılan bir ihbarda, bir şarküteriden alınan kaşar peynirinin içinden eldiven çıktığı ve yapılan analiz sonucunda söz konusu peynirin aynı şüpheli tarafından üretildiği belirlendi.