İlkadım’daki Onur Anıtı 90 yaşında

15 Ocak 2022 Cumartesi, 23:01

Samsun İlkadım’da Atatürk Parkı’ndaki, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı noktaya dikilen ve Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı sayılan anı simgeleyen Onur Anıtı 90 yıl önce 15 Ocak 1932 tarihinde düzenlenen törenle açılmıştı.

Samsun halkı, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmasını ölümsüzleştirmek amacıyla bir anıt yaptırmaya karar verdi. Heykel için, 1928’de Samsun halkınca daha önce Türk Hükümeti tarafından açılan Ankara Ulus Zafer Anıtı yarışmasında birinciliği kazanmış Avusturyalı heykeltraş Heinrich Krippel’e sipariş verilmişti.

