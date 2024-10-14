İlkokul birinci sınıf öğrencisine taciz iddiasına ilişkin davada sanık beraat etti: ‘Elini kolunu sallayarak geziyor’

Yayınlanma: 14.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.10.2024 - 04:00

Mahkeme A.D. isimli veliye inandırıcı delil elde edilemedi gerekçesiyle beraat kararı verdi. Kararın ardından duruma tepki gösteren anne M.A. dosyayı üst mahkemeye taşıyacaklarını dile getirdi.

Kararı beklemediğini dile getiren M.A., “Adalet bu mu? Benim çocuğum bu olayı, okulda yaşadıklarından ötürü okul yönetiminin de büyük bir eksikliği var. O adam akşama kadar elini kolunu sallayarak okulda geziyor. Bu olay kapatılmaya çalışılıyor” dedi. Öte yandan A.D., kendisine hakaret ettiği iddiasıyla çocuğun annesi M.A’dan şikâyetçi olmuştu.

Konuya ilişkin konuşan anne M.A., “Ben bir anne olarak ‘Benim çocuğumu nasıl taciz edersin? cezanı çekeceksin’ dedim diye yargılanıyorum ve suçlu konumuna düştüm. Beş yıl denetimli serbestlik ve para cezasına çarptırıldım. Ben bunu itiraz ettim. Bunun üzerine çocuğuma bunu yapan insanın beraatini duydum. Bu adalet değil. Çocuklarımızın geleceğine dokunmasınlar” diye konuştu.

